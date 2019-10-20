بالصور.. بعثة جنيراسيون فوت تصل القاهرة استعدادا لإعادة مباراة الزمالك

وصلت بعثة جنيراسيون فوت السنغالي، منذ ساعات قليلة إلى محل إقامتها بالقاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة اللقاء بين الفريقين.

ومن المقرر أن يصطدم الزمالك بنظيره جنيراسيون فوت السنغالي يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب السلام بالقاهرة، في المباراة المؤهلة إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في السنغال، بفوز جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف، ما يعني أن الأبيض في حاجة للفوز بهدف وحيد ليتمكن من عبور دور المجموعات.

الزمالك يصطدم بجينيراسيون فوت في مباراة مُعادة

وكان من المقرر أن تلعب مباراة الإياب بين الفريقين في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أن اعتراض الفريق السنغالي على تغيير موعد المباراة ونقل الملعب من القاهرة إلى الإسكندرية، تسبب في إعادة اللقاء من جديد.

تفاصيل الأزمة بدأت عندما تحدد لعب اللقاء على ملعب بتروسبورت في القاهرة، قبل أن يتقرر نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتأجيل اللقاء 24 ساعة، وهو ما اعترض عليه مسؤولو الفريق السنغالي.

وتواجد فريق الزمالك حينها في ملعب برج العرب بالإسكندرية بالموعد المحدد للقاء في ظل تغيب جينيراسيون فوت عن المباراة، ليقرر حكم المباراة وقتها إلغاء المباراة واحتساب الزمالك فائزًا، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة اللقاء من جديد يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

ويصعد الفريق الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ضمن المجموعة التي تضم فرق مازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولى، وزيسكو الزامبي.