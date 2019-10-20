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الخطيب: "كهربا" أهلاوي 4 سنوات ونصف.. والزمالك سيلعب السوبر الأفريقي في قطر (فيديو)

06:51 م | الأحد 20 أكتوبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
الخطيب: "كهربا" أهلاوي 4 سنوات ونصف.. والزمالك سيلعب السوبر الأفريقي في قطر (فيديو)

إيهاب الخطيب

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تحدث الناقد الرياضي ومدير تحرير جريدة الوطن إيهاب الخطيب عن توقيع محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي للقلعة الحمراء، على أن يبدأ مسيرته الاحترافية برفقة الأهلي بداية من يناير المُقبل.

وقال الخطيب: "خلص الكلام كهربا سيكون في الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل، وتأخرت المكالمة التي كان من المفترض أن تكون من محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب مرضه، ولكن الآن انتهى كل شيء وأصبح كهربا في الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف بداية من انتقالات يناير".

إيهاب الخطيب: الشرط الجزائي لكهربا مع أفيس 400 ألف يورو

وتابع: "الأهلي تأكد من صحة قانونية اللاعب مع الزمالك والأهلي سيحصل على كهربا من النادي البرتغالي والشرط الجزائي مع أفيس 400 ألف يورو".

وتطرق الخطيب للحديث عن الأزمة الشائكة في الوقت الحالي بين مجلس الزمالك والاتحاد الأفريقي بسبب إعلان عضو لجنة مسبقات "كاف" شيهو ديكو في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، بأن السوبر الأفريقي سيكون في قطر، حيث علق الخطيب عن هذا الأمر قائلًا: "الزمالك هيلعب السوبر الأفريقي في قطر، والمسؤولين في الكاف بدأوا ينسقون مع المسؤولين في قطر لتنظيم المباراة".

وتابع: "الزمالك لم يمثل نفسه يمثل الكرة المصرية، والأمر لا يخص مجلس الزمالك لوحده، والزمالك أفضل له أن يلعب المباراة في قطر لمساندة الجالية المصرية هناك له، ولكن المباراة ستكون صعبة عليه حال خوضها على ملعب رادس".

واختتم حديثه عن تلك الأزمة قائلًا: "كأس العالم سيكون في قطر في حال تأهل المنتخب الوطني هل سيرفض اللعب مستحيل، ولا بد من فصل السياسة عن الرياضة، رغم اختلافنا الكبير والمعروف مع الحكومة القطرية التي نرفض سياستها وتحركاتها تمامًا".

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