الزمالك يرفض خوض القمة في 28 أكتوبر.. ويهدد بالانسحاب من الدورى

رفض رئيس نادى الزمالك فكرة مواجهة الأهلى يوم 28 أكتوبر الحالى، وتمسك بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وضرورة خوض الأهلى مواجهة الجونة المقبلة، مشدداً على أنه فى حالة قيام اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الأحمر مع الجونة سينسحب الزمالك من بطولة الدورى.

من ناحية أخرى، يستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً لمواجهة "جينيراسيون فوت" السنغالى فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا على استاد السلام، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس، عقب الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة المرحّلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى العام.

وقام مجلس إدارة النادى مجدداً بمخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير، حيث طلب النادى حضور 20 ألف مشجع بدلاً من 5، وذلك نظراً لأهمية المباراة التى يحتاج فيها الفريق إلى الفوز بهدف نظيف للتأهل بعد الخسارة فى الذهاب بهدفين لهدف، على أن يقوم المجلس بتوفير حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة وإعادتهم مرة أخرى بعد الانتهاء منها.

على جانب آخر فرض المجلس حالة من الصرامة على جميع اللاعبين، وحذرهم من تكرار السلوك السيئ عقب كل مباراة وتكرار الإيقافات والحصول على الكروت الصفراء والدخول فى مشاجرات، وآخرها فى مواجهة المقاولون العرب التى دخل فيها المغربى أشرف بن شرقى فى مشاجرة، عقب نهاية المباراة، مع التونسى سعد الجزيرى بسبب العنف، وسبقه طارق حامد فى مواجهة مصر للمقاصة ودخوله فى مشاجرة مع حسنى فتحى، عقب المباراة، كلفته الحصول على الكارت الأحمر، كما قرر المجلس توقيع عقوبة مالية، حسب اللائحة، على فرجانى ساسى، الذى تعرّض للطرد فى مواجهة الذئاب عقب حصوله على إنذارين وبعدها الكارت الأحمر، حيث سيغيب عن الفريق فى مواجهة إنبى المقبلة المقرر لها يوم 27 من الشهر الحالى.

ميتشو يدافع عن تراجع أداء اللياقة البدنية

على جانب آخر، دافع الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، عن تراجع الأداء واللياقة البدنية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه تسلم الفريق غير متكامل ولم يخض فترة إعداد بالشكل المطلوب، وهو ما يؤدى إلى تذبذب الأداء، مؤكداً أنه سوف يستغل فترة التوقف لخوض معسكر إعداد فى الخارج، خاصة أن جهازه الآن أصبح مكتملاً عقب وصول مدرب الأحمال الإسبانى الذى يبذل مجهوداً كبيراً فى الوقت الحالى لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، موضحاً أنه سيعقد جلسة مع المجلس خلال الفترة المقبلة لمناقشة احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشاد الصربى ميتشو باللاعب أحمد زيزو بعد مباراة المقاولون، وأكد أنه نجح فى تعويض عنصر مهم كان يفتقده الفريق من قبل، وهو التسديد على المرمى من مسافات بعيدة، وأجاد فى الهدف الثانى الذى سجله الفريق بعد تصويبة جيدة، فى الوقت الذى انتقد فيه الجهاز الفنى، بعد المباراة وداخل غرفة خلع الملابس، أداء الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما، بأن الأول يعيبه السرحان فى الملعب وعدم التغطية الجيدة، وسيتم وضع برنامج خاص له خلال الفترة المقبلة للتخلص من ذلك، كما عاب الجهاز على «أوباما» الأداء السلبى والأنانية والتمريرات الخاطئة الكثيرة.