الأهلى يعرض أزارو وجيرالدو للبيع.. وأجايى وحمدى يطلبان الرحيل نهاية الموسم

كشفت مصادر مقربة من النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم الفريق الأول بالنادى الأهلى، عن رغبته فى الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى والانتقال لأحد الأندية الأوروبية، بعد ظهوره بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر إن المهاجم النيجيرى بدأ فى البحث عن عرض أوروبى للرحيل عن المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، والاكتفاء بالفترة التى قضاها فى القلعة الحمراء، لتحقيق حلمه باللعب فى أوروبا، والانضمام إلى منتخب بلاده بعد استبعاده المستمر خلال الفترة الأخيرة لوجوده فى أفريقيا. وأوضح المصدر أن اللاعب ما زال غاضباً من قيام إدارة النادى من قبل بعرضه للبيع أو الإعارة بعد تراجع مستواه من جراء الإصابة، ولا يريد تكرار هذا الأمر فى المستقبل.

فى الوقت الذى جدد فيه عمار حمدى، لاعب الفريق، طلبه الخروج للإعارة حيث لا يزال تحت السن ما يسمح له بالانتقال فى أى وقت دون الانتظار لانتقالات يناير.

وأبلغ عمار حمدى إدارة الأهلى برغبته فى الخروج معاراً لكى يحصل على فرصة المشاركة أساسياً مثلما حدث الموسم الماضى مع الاتحاد خاصة أنه لا يشارك مع الأهلى حالياً لوجود أكثر من بديل فى مركزه.

فى سياق متصل، بدأ أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، رحلة تسويق الثنائى وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا، لاعبى الفريق، وذلك قبل بدء موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل، ويحاول الأهلى إيجاد عرض مناسب لـ"جيرالدو" فى ظل عدم قناعة "فايلر" بخدماته، بينما يبحث "توفيق" عن عرض قوى للاعب المغربى.

وطلب المجلس من "توفيق" تحقيق أقصى استفادة من وراء رحيل "أزارو" لإنعاش خزينة النادى وإمكانية التعاقد مع أجنبى جديد فى خط الهجوم.

فايلر يرفض فكرة إعارة محمود وحيد

من جانبه، رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، فكرة خروج محمود وحيد للإعارة فى يناير بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض للحصول على خدماته فى الانتقالات المقبلة، وأبلغ المدير الفنى إدارة النادى بتمسكه بمحمود وحيد رغم عدم مشاركته بشكل أساسى لوجود التونسى على معلول، مشدداً على أن اللاعب يتدرب بصورة جديدة ولا بد من الإبقاء عليه حيث لا يزال الموسم طويلاً وسيحتاج كل العناصر فى بطولتى الدورى ودورى أبطال أفريقيا.

من جانب آخر، حدد الجهاز الطبى الألمانى المعالج للاعب كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، مدة 4 أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجى حيث يوجد اللاعب حالياً فى ألمانيا برفقة زوجته بعد دخوله عش الزوجية مؤخراً، وأخطر اللاعب الجهاز الطبى بالأهلى بالتطورات الجديدة فى مرحلة علاجه، منتظراً التقرير النهائى، والبرنامج الذى سيسير عليه فور عودته للقاهرة.