"شوفلك نادي".. رئيس الزمالك يحدد 4 أسباب تمنع انضمام "كهربا" للأهلي

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي والزمالك السابق، وعدد 4 أسباب تمنع، على حد وصفه، انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال رئيس الزمالك، في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "إن كهربا لن ينتقل إلى الأهلي لعدة أسباب، في البداية رينيه فايلر مش عاوز كهربا، وسأل كريستيان جروس على اللاعب وقاله ده لاعب مش محترم وضربني".

وتابع: "السبب الثاني هو تخوف الجهاز الفني للنادي الأهلي من حالته المزاجية خلال المباريات، وفعلا هيبوظ حالة الاستقرار داخل الأهلي".

والسبب الثالث هو أن الجهاز الفني للنادي الأهلي أوصى الإدارة برفض ضم كهربا لسوء سلوكه.

أما عن السبب الأخير الذي يمنع انضمام "كهربا" إلى الأهلي، بحسب رئيس الزمالك، هو أن اللاعب طلب مقدم تعاقد 25 مليون جنيه على أن يكون عقده بالموسم 20 مليون جنيه، "يعني هيفرتك النادي الأهلي".

رئيس الزمالك لـ"كهربا": شوفلك نادي الأهلي رماك في الزبالة

وهاجم رئيس الزمالك "كهربا"، الذي انتشرت أخبار انتقاله للنادي الأهلي، خلال الفترة الماضي قائلًا: "أنا قولت لكهربا وقت ما كان في النادي إن العقد ده مش قيمتك وهنعدل عقدك، وقولتلك الأهلي بيلاعبك.. ودلوقتي رماك في الزبالة، شوفلك نادي بقى يشتريك، وخليك ماشي ورا أبوك اللي موديك في داهية، أنت اللي عملت في نفسك كل ده". وتابع: "الزمالك هو اللي عملك وركبك عربيات، وطلعك السعودية للاحتراف مرتين".