نقل محمد محمود للمستشفى بعد سقوطه في مران الأهلي

أحدث الأخبار
محمد محمود لاعب الأهلي
غادر اللاعب محمد محمود مران فريق الأهلي، متجها لمستشفى المعلمين المجاورة للنادي، بعد سقوطه أثناء المران وإصابته في القدم اليمنى.
ورافق طبيب الفريق خالد محمود اللاعب، لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء أشعة للاطمئنان على سلامته.
جدير بالذكر أن اللاعب تعافى من جراحة الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، وتحديدًا في مباراة سموحة بالدوري الممتاز الموسم الماضي.
ويخشى الجهاز الطبي من سقوط اللاعب في المران مرة أخرى، خاصة أن سقوطه جاء بسبب شكواه من القدم اليمنى التي أجرى فيها جراحة الرباط الصليبي.
ويستعد الأهلي لخوض معسكر خارجي خلال الفترة المقبلة، لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، بعد قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة، لمسابقة الدورى الممتاز عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تقام خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 من نفس الشهر.
وباتت الإمارات هي الأقرب لاستضافة المعسكر الخارجي، بعد ترحيب الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بالأجواء هناك وجودة الملاعب وأجهزة الاستشفاء الحديثة الموجودة هناك، وهو ما يساعد على خروج معسكر مثالي قبل انطلاق مباريات الدوري مرة أخرى.
ويواجه الأهلي في أولى مبارياته فريق وادي دجلة في الخامس والعشرين من نوفمبر المقبل، ثم يخرج لمواجهة النجم الساحلي التونسي، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في التاسع والعشرين من نفس الشهر بمدينة سوسة التونسية.
وتراجع المارد الأحمر للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 11 نقطة من خمس مباريات حيث فاز في ثلاثة وخسر مباراتين.
بنفيكا
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليون
سلافيا براج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
برشلونة
إنتر ميلان
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند
ليل
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
فالنسيا
جينك
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليفربول
ريد بول سالزبورج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
نابولي
جوانجزو إيفرجراند
0
:
1
02:00 PMدوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
الوصل
1
:
1
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الاتحاد
الإسماعيلي
0
:
0
07:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي الجزيرة
لايبزيج
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
زينيت سان بيترسبورج
أياكس
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
تشيلسي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
1
:
2
03:30 PMالدوري التونسي
نادي حمام الأنف
النادي البنزرتي
1
:
2
03:30 PMالدوري التونسي
الصفاقسي
شبيبة القيروان
0
:
1
03:30 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
الاتحاد المنستيري
0
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
مولودية وجدة
1
:
1
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الوداد الرياضي
الرستاق
1
:
2
02:55 PMدوري المحترفين العماني
صحار
بهلاء
2
:
1
03:00 PMدوري المحترفين العماني
مسقط
النهضة
0
:
0
05:10 PMدوري المحترفين العماني
ظفار
تعليقات الفيسبوك