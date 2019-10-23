نقل محمد محمود للمستشفى بعد سقوطه في مران الأهلي

غادر اللاعب محمد محمود مران فريق الأهلي، متجها لمستشفى المعلمين المجاورة للنادي، بعد سقوطه أثناء المران وإصابته في القدم اليمنى.

ورافق طبيب الفريق خالد محمود اللاعب، لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء أشعة للاطمئنان على سلامته.

جدير بالذكر أن اللاعب تعافى من جراحة الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، وتحديدًا في مباراة سموحة بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

ويخشى الجهاز الطبي من سقوط اللاعب في المران مرة أخرى، خاصة أن سقوطه جاء بسبب شكواه من القدم اليمنى التي أجرى فيها جراحة الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لخوض معسكر خارجي خلال الفترة المقبلة، لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، بعد قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة، لمسابقة الدورى الممتاز عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تقام خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 من نفس الشهر.

وباتت الإمارات هي الأقرب لاستضافة المعسكر الخارجي، بعد ترحيب الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بالأجواء هناك وجودة الملاعب وأجهزة الاستشفاء الحديثة الموجودة هناك، وهو ما يساعد على خروج معسكر مثالي قبل انطلاق مباريات الدوري مرة أخرى.

ويواجه الأهلي في أولى مبارياته فريق وادي دجلة في الخامس والعشرين من نوفمبر المقبل، ثم يخرج لمواجهة النجم الساحلي التونسي، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في التاسع والعشرين من نفس الشهر بمدينة سوسة التونسية.

وتراجع المارد الأحمر للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 11 نقطة من خمس مباريات حيث فاز في ثلاثة وخسر مباراتين.