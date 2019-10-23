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الزمالك بالزي الرسمي في مواجهة جينيراسيون السنغالي بدوري أبطال أفريقيا

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عاجل.. استبعاد شيكابالا وعبدالغني.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

06:34 م | الأربعاء 23 أكتوبر 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
عاجل.. استبعاد شيكابالا وعبدالغني.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

فريق الزمالك

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس، بملعب السلام، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي.

الهجوم: خالد بو طيب - مصطفي محمد.

غياب شيكابالا ومحمد عبدالغني وعمر السعيد

ويغيب عن الفريق كل من محمود شيكابالا ومحمد حسن ومحمد عبد الغني ومحمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز وعمر السعيد للإصابة، ومحمد أوناجم وإمام عاشور لعدم قيدهما أفريقيا.

ويختتم الفريق الأبيض مرانه اليوم على ملعب السلام الذي سيستضيف المباراة، وبعدها يدخل معسكرا مغلقا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث يحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف نظيف خلال المواجهة من أجل التأهل بشكل رسمي إلى دور المجموعات عقب الخسارة في الذهاب بنتيجة 2\1.

ومن المنتظر أن يتأهل الفائز من هذه المباراة مباشرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم كل من مازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي، فيما يرحل الخاسر للانضمام لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة إيزاي البنيني.

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