عاجل.. استبعاد شيكابالا وعبدالغني.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

أحدث الأخبار
فريق الزمالك
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس، بملعب السلام، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.
الدفاع: محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.
الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي.
الهجوم: خالد بو طيب - مصطفي محمد.
ويغيب عن الفريق كل من محمود شيكابالا ومحمد حسن ومحمد عبد الغني ومحمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز وعمر السعيد للإصابة، ومحمد أوناجم وإمام عاشور لعدم قيدهما أفريقيا.
ويختتم الفريق الأبيض مرانه اليوم على ملعب السلام الذي سيستضيف المباراة، وبعدها يدخل معسكرا مغلقا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث يحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف نظيف خلال المواجهة من أجل التأهل بشكل رسمي إلى دور المجموعات عقب الخسارة في الذهاب بنتيجة 2\1.
ومن المنتظر أن يتأهل الفائز من هذه المباراة مباشرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم كل من مازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي، فيما يرحل الخاسر للانضمام لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة إيزاي البنيني.
بنفيكا
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليون
سلافيا براج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
برشلونة
إنتر ميلان
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند
ليل
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
فالنسيا
جينك
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليفربول
ريد بول سالزبورج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
نابولي
جوانجزو إيفرجراند
0
:
1
02:00 PMدوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
الوصل
1
:
1
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الاتحاد
الإسماعيلي
0
:
0
07:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي الجزيرة
لايبزيج
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
زينيت سان بيترسبورج
أياكس
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
تشيلسي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
1
:
2
03:30 PMالدوري التونسي
نادي حمام الأنف
النادي البنزرتي
1
:
2
03:30 PMالدوري التونسي
الصفاقسي
شبيبة القيروان
0
:
1
03:30 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
الاتحاد المنستيري
0
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
مولودية وجدة
1
:
1
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الوداد الرياضي
الرستاق
1
:
2
02:55 PMدوري المحترفين العماني
صحار
بهلاء
2
:
1
03:00 PMدوري المحترفين العماني
مسقط
النهضة
0
:
0
05:10 PMدوري المحترفين العماني
ظفار
تعليقات الفيسبوك