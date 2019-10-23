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عاجل.. إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بالرباط الصليبي

08:47 م | الأربعاء 23 أكتوبر 2019
كتب: علي سمير وأحمد خالد
عاجل.. إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بالرباط الصليبي

محمد محمود

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كشفت مصادر داخل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إصابة محمد محمود، لاعب وسط الفريق، في الرباط الصليبي.

وتابع المصدر أن اللاعب تلقى صدمة قوية بعد نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب حيث أكدت بتجدد إصابة اللاعب بالرباط الصليبي.

وغادر اللاعب مران الفريق بسبب شكواه من إصابة في الركبة وتوجه على الفور إلى المستشفى لإجراء أشعة عاجلة والتي أثبتت تجدد إصابته.

ويواصل الأهلي تدريباته خلال الفترة الحالية بعد تأجيل مباريات الدوري الممتاز، بسبب إقامة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر لخوض معسكر خارجي، استعدادًا لاستئناف البطولة.

الخطيب يعرب عن خالص شكره لوزير الرياضة والقيادات الأمنية

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى؛ لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل مباراة القمة.

وقال إنه ممتن لحضور واهتمام وزير الرياضة والقيادات الأمنية وحرصهم على المصلحة العامة، وتقديرهم للنادي الأهلي وتوضيح الصورة، والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بتأجيل مباراة القمة، بعيدًا عن المغالطات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام. وإنه تفهم الموقف ومعه أعضاء المجلس الذين تواجدوا في الاجتماع المشار إليه، ورحبوا، كالعادة، بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية، حسبما أشار الأهلي في بيانه قبل أيام.

وأضاف أنه كان هناك تقدير من جانب النادي الأهلي لمصلحة البلد أولا. ولزوال الأسباب التي ترتب عليها موقف النادي، وما جاء في بيانه الأخير، وتضمن الحل المقترح في نهاية الاجتماع تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وأن يجرى السيد وزير الشباب والرياضة مشاورات مع الجهات الأمنية واللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة؛ لتحديد موعد مناسب أمنيا لإقامة مباراة القمة والتنسيق مع الناديين.

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