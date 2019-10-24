منتخب مصر يحافظ على المركز 49 في تصنيف فيفا.. وبلجيكا تواصل الصدارة

حافظ المنتخب المصري على موقعه بالمركز 49 على مستوى العالم، في جدول التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم.

واستمر المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي الذي لم يشهد أي تغييرات على المراكز من الثاني إلى الرابع أيضا، إذ بقيت البرازيل بالمركز الثاني ثم فرنسا في التصنيف الثالث ويليها المنتخب الإنجليزي في المرتبة الرابعة.

ونجح منتخب أوروجواي في التقدم للمركز الخامس على حساب منتخب البرتغال الذي تراجع للتصنيف السادس، كما تمكّن منتخب كرواتيا من التقدم في جدول التصنيف إلى المركز السابع على حساب منتخب إسبانيا الذي تراجع للتصنيف الثامن، وعلى النسق ذاته، تقدم منتخب الأرجنتين إلى التصنيف التاسع، بينما تقهقر منتخب كولومبيا إلى المركز العاشر.

نيكاراجوا وجنوب السودان يحققان أفضل تقدم

وشهد التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، العديد من التغييرات، خاصة أن التوقف الدولي الأخير، شهد إقامة 184 مباراة دولية ما بينن رسمية وودية.

وحقق منتخبا نيكاراجوا ووجنوب السودان أفضل قفزة في التصنيف الذي صدر صباح اليوم، بتقدم كل منهما 11 مركزا دُفعة واحدة، حيث يحتل الاول المركز 137، والثاني 162.

وعلى مستوى الخمسين الأوائل، تقدم منتخب أوكرانيا 3 مراكز لتصبح في المركز 22، وتقدم منتخب اليابان أيضا 3 مراكز ليحسّن موقعه للمركز 28.

وحقق منتخب موريشيوس أكبر تراجع بين منتخبات العالم، بعدما تقهقر 12 مركزا دُفعة واحدة، ليصبح في المركز 173 بين منتخبات العالم.