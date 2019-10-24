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الخطيب يطلب تقريرا مفصلا عن إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

11:17 ص | الخميس 24 أكتوبر 2019
كتب: علي سمير
الخطيب يطلب تقريرا مفصلا عن إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي

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طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من جهاز الكرة بالنادي والجهاز الطبي، تقريرا مفصلا عن إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق بالرباط الصليبي للمرة الثانية خلال عام، أمس الإربعاء، بعد سقوطه في المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وغادر محمد محمود، تدريبات الفريق أمس الأربعاء، بعد سقوطه على الأرض دون احتكاك مع أي لاعب، بصحبة طبيب الفريق متجها للمستشفى للخضوع لفحص طبي شامل على الركبة وإجراء أشعة عاجلة للاطمئنان على إصابته، والتي أثبتت صابته بقطع في الرباط الصليبي.

الرباط الصليبي يضرب محمد محمود للمرة الثانية خلال عام

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"الوطن سبورت"، إن رئيس القلعة الحمراء طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برفع تقرير مُفصل عن إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، وأسبابها، وإيضاح إذا ما كانت مباشرة وليس لها علاقة بسابقتها، التي تعرض لها يناير الماضي.

وشدد المصدر، أن الخطيب أبلغ مدير الكرة، على ضرورة أن يتضمن التقرير الخاص حالة اللاعب قبل الإصابة ومدى جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في التدريبات بعد جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا تحت الطبيب الألماني أندرياس فايلر.

وكان محمد محمود تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة سموحة بالدوري الموسم الماضي، بعد انتقاله للقلعة الحمراء بأسابيع قليلة، ليجري الجراحة في ألمانيا تحت إشراف الطبيب الألماني أدرياس فايلر، ثم عاد للتدريبات الجماعية بشكل جيد وتم منحه الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل جيد منتصف الشهر الجاري.

ويخوض الأهلي مرانه خلال الفترة الحالية على ملعب التتش بعد قرار ايقاف بطولة الدوري، وينتظر أن يخوض معسكرًا مغلقًا في الإمارات خلال الفترة المقبلة، بسبب إقامة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

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