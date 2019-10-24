انتهت مباراة الأزمة.. الزمالك يفوز ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال (فيديو)

نجح فريق الزمالك في الفوز على فريق جينيراسيون بهدف دون رد بشق الأنفس في المباراة، التي جمعت بين الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام.

وشهدت الدقيقة الخامسة أول بطاقة صفراء من نصيب أوسينو جايي، بعد تعطيل بن شرقي بشكل متعمد.

وكاد زيزو أن يعلن عن أول الأهداف، في الدقيقة الثامنة، بعد تصويبة صاروخية من زيزو بعد مرور رائع من دفاعات جينيراسيون، ولكن تألق الحارس وأخرج الكرة لتمر من على يمين حارس الفريق السنغالي.

الدقيقة 13 شهدت خطورة من جينيراسيون بعد تسديدة خطيرة من لاعب الفريق، ولكن تألق محمد عواد وأخرج الكرة للركنية.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 19، بعد عرضية رائعة من يوسف أوباما، ليعود مصطفى محمد بالتسجيل من جديد في الفريق السنغالي بعدما سجل في مرماهم خلال المباراة الأولى.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 23، بعدما سقط النقاز، إثر تدخل عنيف من لاعب جينيراسيون.

الدقيقة 25، شهدت خطورة من قبل لاعبي جينيراسيون وتصويبة من أجل التهديد ولكن جاءت سهلة في يد عواد.

هذا بينما تألق عواد مجددا، في الدقيقة 28، وأنقذ الزمالك من هدف مؤكد بعد تصويبة رائعة من أوسينو جايي ولكن عواد كان في الموعد.

وشهدت الدقيقة 34 رأسية خطيرة من بن شرقي بعد تمريرة رائعة من زيزو ولكن تألق حارس المرمى.

أما الدقيقة 41 فقد شهدت أخطر فرص الزمالك بعد انفراد أحمد سيد زيزو بالمرمى بعد تمريرة رائعة من بن شرقي، وشهدت الدقيقة 46 تألق عواد ببراعة ونجح في إنقاذ الزمالك من هدف مؤكد.

النقاز يخرج إضطراريًا بسبب ضرسه وحازم بدلًا منه

بداية الشوط الثاني شهدت خروج حمدي النقاز بسبب الإصابة في ضرسه وعدم تحمله الآلم لينزل بدلًا منه حازم إمام، وبحسب الدقائق نرصد أهم أحداث اللقاء حتى الدقيقة 60.

ووفق الدقائق، شهدت المباراة حتى النهاية عددا من الأحداث، على النحو التالي:

الدقيقة 48: ركنية للزمالك ولعبها عبدالله جمعة لتصل لمحمود علاء الذي اختل توازنه ولعب الكرة بطريقة ضعيفة.

الدقيقة 48: بطاقة صفراء لمحمود علاء بسبب الاعتراض على الحكم.

الدقيقة 50: عرضية خطيرة من جينيراشسيون ولكن تألق محمود علاؤ وأخرج الكرة للركنية.

الدقيقة 51: تألق محمد عواد من جديد بعد رأسية خطيرة من قائد الفريق وأخرج الكرة للركنية.

الدقيقة 63: خطورة من الزمالك عن طريق بن شرقي ولكن دفاعات جينيراسيون اجبروا الأبيض على الخروج بالكرة حتى منتصف ملعبهم، حتى تحصل طارق حامد على خطأ.

الدقيقة 64: ركلة جزاء للزمالك بعدما لمس دفاع جينيراسيون الكرة بيده بعد تسديدة من احمد سيد زيزو ولكن فشل محمود علاء في احرازها واصطدمت الكرة في العارضة.

محمود علاء يُصحح خطأه وينقذ الأبيض من تسديدة قويةالدقيقة 67: تسديدة خطيرة من لاعب جينيراسيون ولكن أنقذ محمود علاء الكرة برأسه.

الدقيقة 70: خطأ لجينيراسيون من مكان خطير ولكن نجح مصطفى محمد في إخراج الكرة من داخل منطقة جزاء فريقه.

الدقيقة 71: تألق لمحمود علاء بعد أخرج عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لجينيراسيون.

وقف اللعب من الدقيقة 72 حتى الدقيقة 77 بسبب علاج محمد عواد بعد تدخل عنيف، ولكن خرج ونزل بدلا منه محمد صبحي، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في أفريقيا ولأول مرة مع الزمالك.

الدقيقة 79 شهدت تألق صبحي مع أول مشاركة له، بعد إبعاد الكرة بالـ"البوكس" بطريقة رائعة.

الدقيقة 83: خطأ لصالح الزمالك في منتصف الملعب لصالح طارق حامد.

الدقيقة 86: محاولة هجومية لجينيراسيون فوت من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها عبد الله جمعه في الوقت المناسب قبل مهاجمي الفريق أمام المرمى.

الدقيقة 89: كرة خطيرة من أحمد سيد زيزو داخل منطقة جزاء جينيراسيون ولكن دفاعات الفريق السنغالي تخرج الكرة.

الدقيقة 92: نزول خالد بوطيب وخروج مواطنه بن شرقي.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك بشكل رسمي إلى دور المجموعات من أجل التواجد في المجموعة الأولى برفقة مازيمبي وأول أغسطس وزيسكو يونايتد.