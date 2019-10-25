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هاشتاج "جهاز أجنبي جديد للزمالك" يتصدر تويتر

08:04 ص | الجمعة 25 أكتوبر 2019
كتب: محمد محجوب
هاشتاج "جهاز أجنبي جديد للزمالك" يتصدر تويتر

ميتشو المدير الفني للزمالك

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تصدر هاشتاج "جهاز أجنبي جديد للزمالك"، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب فوز باهت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، على جينيراسيون فوت بطل السنغل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وناشد البعض من جماهير الزمالك بالتعاقد مع البرتغالي جوسفالدور فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، والبعض الآخر يرى رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز هو الأنسب لخلافة الصربي "ميتشو".

وجاءت تعليقات مستخدمي "تويتر" كالتالي:

علق بهاء على الهاشتاج قائلًا: "مطلوب" في إشارة للمدير الفني السابق للزمالك "فيريرا".

وربط يوسف محمد بين لافتة جماهير أرسنال الإنجليزي والهاشتاج، وقال: "إيمري خارجًا، ميتشو خارجًا".

وكتب مشجع آخر: "يا مرتضى لو فعلا بتحب الزمالك هات لنا مدير فنى محترم ومشى العجلاتى ده وعنده فترة توقف كافية لعلاج الأخطاء".

وكتب محمد عادل: "ياسطا أنت مش بتاع كورة والله".

وطلبت بعض الجماهير المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز: "الحل الأمثل والأفضل في التوقيت الحالي".

وواصلت جماهير الزمالك تعليقاتها على الهاشتاج: "مش هندعم الفشل"، "على بلدك واخلع يا عم الحاج إحنا فينا اللى مكفينا". 

يُذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى، مع كل من مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، على أن يستهل مشواره بدور المجموعات ضد بطل الكونغو خارج الديار، يوم 29 أو 30 نوفمبر المقبل، ثم يستضيف بطل أنجولا 6 أو 7 ديسمبر المقبل، ويختتم الدور الأول بمواجهة زيسكو في زامبيا 27 أو 28 ديسمبر المقبل، ويعود لمواجهة بطل زامبيا في القاهرة بالجولة الرابعة 14 أو 15 فبراير من عام 2020، ومن جديد داخل القاهرة يواجه مازيمبي 21 أو 22 فبراير المقبل، ويختتم دور المجموعات أمام أول أغسطس في أنجولا 6 أو 7 مارس المقبل.

 

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