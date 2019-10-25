مصدر: محمد صلاح أنصف أحمد فتحي ولم يطلب شارة قيادة منتخب مصر

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محمد صلاح لاعب ليفربول
فرضت أزمة طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، من الدولي أحمد فتحي لاعب الأهلي، التنازل عن شارة قيادة الفراعنة لزميله محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، نفسها على الساحة الرياضية، مؤخرا، في الوقت الذي لم يعلق فيه أي من اللاعبين على الأزمة.
نادر شوقي، وكيل اللاعب أحمد فتحي، أكد في تصريحات تلفزيونية تلقي فتحي طلبا بالتنازل عن الشارة من قبل الجهاز الفني، معتقدا في الوقت ذاته أن "مو" سيرفض الأمر حال عرضه عليه، في ظل وجود مدافع الأهلي، والذي يعتبر حصوله على شارة قيادة المنتخب تتويج لمشوار طويل مع الفراعنة، وحق أصيل.
موقف محمد صلاح استطلعته "الوطن سبورت" من مصدر مقرب من لاعب ليفربول، الذي غاب عن المعسكر الماضي للفراعنة بسبب الإصابة، وأكد أنه لم يطلب شارة قيادة المنتخب خلال المعسكر المقرر خلال أيام استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر 14 و18 نوفمبر المقبل على الترتيب، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والأمر برمته كان رغبة من حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، تقديرا لما قدمه اللاعب في الفترة الأخيرة رفقة الفراعنة.
وأكد حسام البدري، في وقت سابق، أن هناك قواعد لاختيار قائد منتخب مصر الأول، لكنها ليست ثابتة ومن الوارد أن تتغير، قبل أن يعود في الساعات الأخيرة ويطلب من مساعديه غلق ملف شارة قيادة المنتخب، وعدم التحدث عن هذا الأمر مطلقا لعدم إثارة الجماهير، وضرب استقرار المنتخب، خاصة بعد رفض اللاعبون الذين يسبقون صلاح في ترتيب قائد المنتخب، الاستغناء عن الشارة له، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين أحمد فتحي.
وحمل ظهير أيمن النادي الأهلي شارة قيادة الفراعنة في المباراة الودية الماضية للمنتخب أمام بتسوانا، استعدادا لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
جدير بالذكر أن محمد بركات، مدير منتخب مصر، كان قد تواصل مع أحمد فتحي لاعب الأهلي وكابتن المنتخب، بشأن استئذانه باستعادة شارة قيادة المنتخب منه ومنحها لمحمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال معسكر المنتخب المقبل، ورفض فتحي بشكل قاطع هذا الطلب بعيداً عن علاقته القوية والمميزة بـ"صلاح"، مؤكداً أنه "حقه الأدبي كونه حصل عليها بعد رحلة كفاح مع المنتخب، ووفقاً لمصدر داخل المنتخب، فإن أحمد فتحي رفض رفضاً قاطعاً سحب شارة القيادة منه، خلال المعسكر المقبل للمنتخب.
وأكد المصدر أن المفاجأة صدمت فتحي الذي حصل على شارة المنتخب بعد مشوار طويل مع الفراعنة ومشاركات وبطولات كبيرة ومهمة.
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