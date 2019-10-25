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عبدالحفيظ يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع "كهربا وكينو"

08:56 م | الجمعة 25 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
عبدالحفيظ يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع "كهربا وكينو"

كهربا

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تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة مفاوضات النادي مع الثنائي محمود عبدالمنعم "كهربا" واللاعب البرازيلي "كينو".

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية، إن الحديث عن مدى وصول مفاوضات القلعة الحمراء مع لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والزمالك الأسبق كهربا خارج صلاحياته تمامًا، مبررًا ذلك بأن اللاعب ليس ضمن صفوف الفريق، وأن هناك إدارة تعاقدات بالنادي ومدير فني بالفريق هما أصحاب الشأن.

وعن المفاوضات مع كينو، لاعب بيراميدز المعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، أكد مدير الكرة بالأهلي، أن اللاعب مميز وقدم مستوى جيد في الموسم الماضي.

وتابع: "كينو لاعب مميز ولكن ليس من المنطق الدخول معه في أي مفاوضات فهو يعاني من إصابة كبيرة وسيغيب حوالي 8 أشهر عن الملاعب".

عبدالحفيظ يتحدث عن مصير التجديد لرباعي الفريق الكبار

على جانب أخر، تحدث عبد الحفيظ، عن ملف التجديد للرباعي حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي وشريف إكرامي، لاعبي الفريق الأحمر مؤكدًا أن الرباعي شاركوا في تتويج الفريق ببطولات كثيرة ولهم بصمة قوية خلال مشوارهم مع الفريق إلا أن ملف التجديد لهم لم يُحسم بعد.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن ملف التجديد للرباعي منقسم بين شقين الأول إداري يخص مجلس إدارة النادي والثاني فني يحص الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر ومن المقرر أن تبدأ المناقشة في ذلك الملف في الأيام المقبلة".

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