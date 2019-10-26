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الزمالك يكرم الراحل أدهم الكيكي بإطلاق اسمه على غرف ملابس اللاعبين

01:59 ص | السبت 26 أكتوبر 2019
كتب: محمد خيري
الزمالك يكرم الراحل أدهم الكيكي بإطلاق اسمه على غرف ملابس اللاعبين

الطفل الراحل أدهم الكيكي

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قرر رئيس نادي الزمالك تكريم الطفل الراحل أدهم مسعد الكيكي الذي توفى قبل مباراة الفريق الأبيض أمام الاهلي في بطولة السوبر وهو في طريقه لملعب المباراة.

وأطلق رئيس القلعة البيضاء اسم أدهم الكيكي، على غرف ملابس لاعبين الفريق الاول بنادي الزمالك، كنوع من التكريم للطفل الذي توفي وهو في طريقة لمؤازرة ودعم لاعبي الفريق في مباراة القمة السابقة.

وأكد رئيس الأبيض في جلسة جمعته بوالد الطفل، بُثت في برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا اقل تكريم قد يحصل عليه الطفل الراحل أدهم الكيكي، الذي كان يريد تشجيع ومتابعة اللاعبين في مواجهة الاهلي.

رئيس الزمالك: لابد من تخليد اسم أدهم في تاريخ الزمالك

وشدد رئيس الزمالك، أنه لابد من تخليد اسمه داخل النادي على مدار تاريخه، مشيرًا إلى أن غرف ملابس اللاعبين هي افضل مكان من أجل تذكر اسمه دائما.

ومن جانبه أعرب مسعد الكيكي، والد الطفل المتوفي عن فرحته الكبيرة بتكريم نادي الزمالك لاسم نجله الراحل، مؤكدا ان أدهم كان يعشق الزمالك ورحل وهو يريد مشاهدته في الملعب.

كما حصل والد أدهم على العضوية الشرفية رفقة عائلته والتي تتيح لحاملها دخول نادي الزمالك مدى الحياة دون تحديد تاريخ لانتهائها.

وتوفى أدهم مسعد الكيكي قبل مباراة السوبر المصري الماضية، بين الأهلي والزمالك، وهو في طريقة رفقة أسرته بسيارتهم الخاصة نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية، والذي كان يشهد على إقامة اللقاء.

وانقلبت السيارة التي كان يقودها والده على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ليسفر الحادث عن وفاة الطفل أدهم الكيكي، بجانب إصابات لباقي مستقلي السيارة.

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