جماهير الأهلي تدعم محمد محمود من أمام منزله بعد إصابته بالصليبي (صور)

احتشد العشرات من جماهير النادي الأهلي أمام منزل محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من أجل مساندة اللاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي في القدم اليسرى.

كما حرص اللاعب، رغم إصابته، على النزول لتحية الجماهير، التي حرصت على توجيه الهتافات للاعب من أجل مساندته ودعمه في الفترة المقبلة.

وجاءت مساندة الجماهير لمحمد محمود من أمام منزله قبل ساعات قليلة من السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف الطبيب الألماني فايلر.

ويغادر اللاعب إلى ألمانيا في الساعات المقبلة على أن يخضع لفحوصات طبية يوم الإثنين ويتم خضوعه للجراحة يوم الثلاثاء، بعد أن أنهى كل الأوراق والتقارير الطبية الخاصة بسفر اللاعب.

إصابة اللاعب في تدريبات الأهلي الأربعاء وأشعة عاجلة

وتعرض محمد محمود للإصابة في الرباط الصليبي خلال مران الفريق الجماعي يوم الأربعاء الماضي حيث اشتكى اللاعب خلال مشاركته في التقسيمة من آلام في الركبة وطلب منه خالد محمود، طبيب الفريق، الخضوع لأشعة عاجلة في مستشفى المعلمين والتي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان محمد محمود تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في المشاركة الأولى له مع الأهلي في يناير الماضي ولكنه عاد من الإصابة وشارك في التدريبات منتصف شهر سبتمبر الماضي وشارك في لقاء ودي للفريق الأحمر أمام الإعلاميين وسريعًا ما تعرض لإصابة جديدة في الرباط الصليبي بالقدم الأخرى قبل المشاركة في أي لقاء رسمي.