تركي آل الشيخ: سامحت جماهير الأهلي.. وسباب والدتي حزَّ في نفسي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، مسامحة الجميع داخل النادي الأهلي وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تركي عبر حسابه منذ قليل: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

وواصل تركي منشوراته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي من أجل مصالحة جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته بعد توتر العلاقات بينهما في الفترة الماضية.

تركي يؤجل الإعلان عن مفاجآة كبيرة

وأعلن تركي آل الشيخ أول أمس، تأجيل المفاجأة التي أكد أنه سيعلن عنها يوم الخميس الماضي من خلال صفحته الرسمية قائلًا: "حفضَّل تأجيل الحديث.. وتحويله لأفعال.. دائماً الفعل أبلغ من الكلام".

يذكر أن تركي آل الشيخ قد ترك نادي بيراميدز، لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشمسي، ليغادر إلى إسبانيا من أجل الاستثمار في نادي ألميريا الذي ينافس في الدرجة الثانية.