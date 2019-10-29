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المنتخب الأوليمبي يعلن القائمة النهائية لـ أمم أفريقيا.. واستبعاد شوبير وحمدي

10:54 م | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
كتب: شادي ممدوح
المنتخب الأوليمبي يعلن القائمة النهائية لـ أمم أفريقيا.. واستبعاد شوبير وحمدي

المنتخب الأوليمبي

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي القائمة النهائية التي ستخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث ضمت 21 لاعبا.

وشملت قائمة المنتخب الأوليمبي، كلا من:

حراسة المرمي: عمر رضوان- عمر صلاح- محمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال - محمود مرعي- محمود الجزار- أحمد رمضان (بيكهام)- محمد عبد السلام- أحمد أبو الفتوح- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- غنام محمد- عمار حمدي- ناصر ماهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- طاهر محمد طاهر- إمام عاشور- عبدالرحمن مجدي- مصطفى محمد-صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

وأدى الفريق مرانه على ملعب وادي دجلة في العين السخنة، مساء اليوم، ثم عقد الجهاز الفني اجتماعا بحضور الجهاز الطبي، ثم أعلن القائمة.

ووجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، شكره لجميع اللاعبين، سواء الذين جرى اختيارهم أو من تم استبعادهم، للروح التي أبدوها جميعها، لأن القائمة تلزمنا باختيار 21 لاعبا.

وقال "غريب": "دخلنا مرحلة الجد، وأطالب الجميع بالالتفاف حول الفريق من أجل تحقيق الهدف، وهو الوصول للأولمبياد، ثم الفوز بالبطولة".

واستبعد شوقي غريب، كل من "مصطفى شوبير حارس الأهلي، وأحمد حمدي لاعب الجونة، ومحمد صادق وأحمد أيمن ثنائي الإسماعيلي، وناصر منسي لاعب الجيش الخماسي المستبعد مع محمد محمود لاعب المارد الأحمر بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد بصحبة كل من مالي والكاميرون وغانا.

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