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الأهلي يحتفي بعيد ميلاد محمود الخطيب: كل عام وأنت الأسطورة

01:39 ص | الأربعاء 30 أكتوبر 2019
كتب: رامي مصطفى
الأهلي يحتفي بعيد ميلاد محمود الخطيب: كل عام وأنت الأسطورة

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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احتفى النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعيد ميلاد رئيس الأهلي الحالي وأسطورته محمود الخطيب.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي، مقطع فيديو احتفاليا بعيد ميلاد رئيس الأهلي، استعرض من خلاله أبرز أرقام الأسطورة محمود الخطيب، منذ كان لاعبًا في فريق النادي الأحمر.

وعلق الحساب الرسمي على مقطع الفيديو الخاص بمحمود الخطيب بكلمات جاءت كالتالي: "بيبو .. يا حبيب الملايين كل عام وانت الأسطورة.. كل عام وانت معشوق الأهلاوية".

أرقام استعرضها الحساب الرسمي للأهلي عن الخطيب

وكانت من ضمن أبرز الأرقام التي استعرضها الفيديو، فوز "بيبو" بـ10 ألقاب دوري مصري، و5 بطولات كأس مصر، و3 بطولات أفريقيا للأندية أبطال الكئوس، وبطولتين أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

كما سلط الحساب الرسمي للأهلي الضوء على كون الخطيب هو الهداف التاريخي للفريق الأحمر بواقع 159 هدفًا طوال مشواره مع الفريق، بالإضافة لكونه هداف الأهلي التاريخي في الدوري برصيد 109 أهداف.

كما يعد محمود الخطيب هداف اللاعبين المصريين في البطولات القارية برصيد 37 هدفًا، بالإضافة إلى تسجيله 28 هدفًا دوليًا في مشواره مع منتخب مصر.

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