الأهلى يطالب "فايلر" بتحديد "الراحلين" فى يناير

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، طالبه فيها بتحديد اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتجهيز تقرير كامل عنهم لعرضه على مجلس الإدارة، وكذلك تحديد تدعيمات يناير المقبل على مستوى الدفاع والهجوم.

وأبلغ "عبدالحفيظ" المدير الفنى بسرعة تجهيز التقرير عقب نهاية معسكر الإمارات مباشرة، للبدء فى تسويق المرشحين للخروج بشكل جيد والاستفادة مالياً من ذلك، خاصة بعد تعرض النادى لضرر بالغ فى الانتقالات الأخيرة بسبب لوائح اتحاد الكرة، ما أدى إلى الاستغناء عن أكثر من لاعب بدون مقابل مادى ولاعبين آخرين بمقابل مادى أقل من سعرهم الحقيقى، وشدد مدير الكرة على المدرب السويسرى أن معسكر الإعداد بالإمارات الفرصة الأخيرة لتحديد شكل الفريق، خاصة أن فترة ما بعد توقف الدورى ستكون صعبة للغاية بسبب ارتباطات الفريق المحلية والأفريقية.

من ناحية أخرى، يخوض الفريق الأول تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، تدريبه الثانى فى الإمارات، بعد وصوله ظهر أمس الخميس للدولة العربية الشقيقة لخوض معسكر تدريبى هناك، يستمر لمدة أسبوع، بسبب توقف بطولة الدورى، لإقامة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، بجانب خوض المنتخب الوطنى الأول مباراتين أمام منتخبى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، التى تقام فى الكاميرون.

ووصلت البعثة الإمارات ظهر أمس الخميس، وحرص سيد عبدالحفيظ، على التنسيق مع سمير عدلى، المدير الإدارى، بشأن حجز فندق الإقامة وملاعب التدريب، وعلى المستوى الفنى يسعى "فايلر" لتحقيق أقصى استفادة من معسكر الفريق الخارجى، وتجهيز اللاعبين "البدلاء" ومن غابوا عن المباريات لظروف مختلفة، وهو ما جعل الجهاز يتراجع فى اللحظات الأخيرة عن قرار عدم سفر كريم نيدفيد، وضمه فى اللحظات الأخيرة لتأهيله بشكل جيد من الإصابة التى يعانى منها فى الركبة.

من جانبه، وضع مدرب الأحمال برنامجاً بدنياً للاعبين لتنفيذه بداية من اليوم الجمعة، بالاتفاق مع المدير الفنى، لرفع معدل اللياقة البدنية بما يتماشى مع فترة التوقف حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة خلال الفترة الحالية.

جيرالدو يبحث عن الرحيل

فى سياق آخر، كلف الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق، وكيل أعماله، بالبحث عن عرض له فى البرازيل للرحيل عن القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما لاحظ فى الفترة الأخيرة تجاهل الجهاز الفنى له فى المشاركة، بالإضافة إلى ما يتردد داخل الفريق بأنه أقرب اللاعبين المغادرين للقلعة الحمراء فى الانتقالات المقبلة، بسبب عدم قناعة المدرب السويسرى بإمكانياته وطريقة اللعب التى يؤدى بها فى المباريات.

وطالب اللاعب الأنجولى وكيله بتكثيف البحث خلال الفترة الحالية لتوفير أكثر من عرض للرحيل فى يناير، خاصة أن عدم مشاركته فى المباريات الحالية قد يكلفه الخروج من حسابات منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمشاركة فى البطولة المقبلة.