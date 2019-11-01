أحدث الأخبار

أخر الأخبار

وكيل محمد محمود: ملعب التتش برئ من إصابة "الصليبي"

مايفوتكش.. مؤمن زكريا إلى أمريكا عن طريق "آل الشيخ".. و"سلة" الاتحاد تتوج بالبطولة العربية

الدوري الإيطالي.. ميلان يعبر فخ سبال بهدف سوسو (فيديو)

الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة "الفراعنة الدولية للجمباز" بالغردقة

الأهلى يطالب "فايلر" بتحديد "الراحلين" فى يناير

12:20 ص | الجمعة 01 نوفمبر 2019
كتب: على سمير وأحمد خالد
الأهلى يطالب "فايلر" بتحديد "الراحلين" فى يناير

رينيه فايلر مدرب الأهلي

أخبار متعلقة

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، طالبه فيها بتحديد اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتجهيز تقرير كامل عنهم لعرضه على مجلس الإدارة، وكذلك تحديد تدعيمات يناير المقبل على مستوى الدفاع والهجوم.

وأبلغ "عبدالحفيظ" المدير الفنى بسرعة تجهيز التقرير عقب نهاية معسكر الإمارات مباشرة، للبدء فى تسويق المرشحين للخروج بشكل جيد والاستفادة مالياً من ذلك، خاصة بعد تعرض النادى لضرر بالغ فى الانتقالات الأخيرة بسبب لوائح اتحاد الكرة، ما أدى إلى الاستغناء عن أكثر من لاعب بدون مقابل مادى ولاعبين آخرين بمقابل مادى أقل من سعرهم الحقيقى، وشدد مدير الكرة على المدرب السويسرى أن معسكر الإعداد بالإمارات الفرصة الأخيرة لتحديد شكل الفريق، خاصة أن فترة ما بعد توقف الدورى ستكون صعبة للغاية بسبب ارتباطات الفريق المحلية والأفريقية.

من ناحية أخرى، يخوض الفريق الأول تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، تدريبه الثانى فى الإمارات، بعد وصوله ظهر أمس الخميس للدولة العربية الشقيقة لخوض معسكر تدريبى هناك، يستمر لمدة أسبوع، بسبب توقف بطولة الدورى، لإقامة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، بجانب خوض المنتخب الوطنى الأول مباراتين أمام منتخبى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، التى تقام فى الكاميرون.

ووصلت البعثة الإمارات ظهر أمس الخميس، وحرص سيد عبدالحفيظ، على التنسيق مع سمير عدلى، المدير الإدارى، بشأن حجز فندق الإقامة وملاعب التدريب، وعلى المستوى الفنى يسعى "فايلر" لتحقيق أقصى استفادة من معسكر الفريق الخارجى، وتجهيز اللاعبين "البدلاء" ومن غابوا عن المباريات لظروف مختلفة، وهو ما جعل الجهاز يتراجع فى اللحظات الأخيرة عن قرار عدم سفر كريم نيدفيد، وضمه فى اللحظات الأخيرة لتأهيله بشكل جيد من الإصابة التى يعانى منها فى الركبة.

من جانبه، وضع مدرب الأحمال برنامجاً بدنياً للاعبين لتنفيذه بداية من اليوم الجمعة، بالاتفاق مع المدير الفنى، لرفع معدل اللياقة البدنية بما يتماشى مع فترة التوقف حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة خلال الفترة الحالية.

جيرالدو يبحث عن الرحيل 

فى سياق آخر، كلف الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق، وكيل أعماله، بالبحث عن عرض له فى البرازيل للرحيل عن القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما لاحظ فى الفترة الأخيرة تجاهل الجهاز الفنى له فى المشاركة، بالإضافة إلى ما يتردد داخل الفريق بأنه أقرب اللاعبين المغادرين للقلعة الحمراء فى الانتقالات المقبلة، بسبب عدم قناعة المدرب السويسرى بإمكانياته وطريقة اللعب التى يؤدى بها فى المباريات.

وطالب اللاعب الأنجولى وكيله بتكثيف البحث خلال الفترة الحالية لتوفير أكثر من عرض للرحيل فى يناير، خاصة أن عدم مشاركته فى المباريات الحالية قد يكلفه الخروج من حسابات منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمشاركة فى البطولة المقبلة.

أخبار قد تعجبك

الأهلي يقترب من ضم تراوري ويبحث عن ودية عالمية

استطلاع رأى

  • ديجون

    ديجون

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري الألماني
  • بادربورن

    بادربورن

  • الفيصلي

    الفيصلي

  • 0

    :

    0

    04:55 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • ضمك

    ضمك

  • الرائد

    الرائد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الوحدة

    الوحدة

  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أياكس

    أياكس

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    04:15 PM

    دوري نجوم قطر
  • أم صلال

    أم صلال

  • العربي

    العربي

  • 0

    :

    0

    06:25 PM

    دوري نجوم قطر
  • الوكرة

    الوكرة

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • النصر

    النصر

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • الظفراء

    الظفراء

  • العين

    العين

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • جول جوهار

    جول جوهار

  • 0

    :

    0

    01:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • بايكان

    بايكان

  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • نادى النهضة خميس زمامرة

    نادى النهضة خميس زمامرة

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • سريع وادي زم

    سريع وادي زم

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    04:35 PM

    دوري VIVA الكويت
  • النصر

    النصر

  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • 0

    :

    0

    06:50 PM

    دوري VIVA الكويت
  • الساحل

    الساحل

الأكثر قراءة

عبد الحفيظ ساخرا من رئيس الزمالك: "أبو أمير بيتفرج على أفلام رعب كتير"

تركي آل الشيخ يودع مؤمن زكريا: سيُعالج في أحسن مركز بأمريكا (فيديو)

الأهلى يقترب من ضم "تراورى" على حساب "جيرالدو".. ويبحث عن ودية عالمية بالإمارات استعداداً للدورى
الزمالك يدرس بيع علاء في الخليج وميتشو يحدد تدعيمات الشتاء