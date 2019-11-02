تركي آل الشيخ ردًا على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين الأهلاوية اعتذار

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على مطالبة مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، لجماهير الأهلي بالاعتذار لـ"آل الشيخ".

وقال مصطفى يونس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي على برنامج "اللعيب"، المذاع على قناة "MBC مصر": "المفروض جماهير الأهلي تعرف تركي آل الشيخ جاي مصر امتى ويروحوا له المطار يشكروه ويعتذروا له".

رد تركي آل الشيخ على مبادرة "يونس" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، مطالبًا إياه بعدم فرض أي شيء على جماهير النادي الأهلي.

تركي آل الشيخ: أنا من جمهور الأهلي ومافيش بينا اعتذار

وكتب "آل الشيخ" في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "أنا من جمهور الأهلي، ومافيش بينا اعتذارات، إحنا أهل وإخوان، ومحدش يفرض على الجمهور حاجة".

وبادر تركي آل الشيخ، بالصلح مع مسؤولي وجماهير النادي الأهلي، منذ أيام قليلة، وذلك بعد أشهر طويلة من الخلاف الذي دب بينهما، من خلال عدد من المنشورات المتتالية التي كتبها عبر صفحته الرسمية.

وكتب تركي آل شيخ في منشور سابق: "لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة، وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرا... لكن سامحت، لأننا بشر نخطئ ونصيب.. وعندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له، وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا.. وعندما مرض، دعوت له بالشفاء.. هذه أخلاق العرب، وهكذا تربينا.. وأنا أعلن من الآن أني داعم للكيان، ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له، أو التقليل منه، وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تُفهم الرسالة جيدا".