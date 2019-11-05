إحالة ياسر ريان للتحقيق في الأهلي.. وتقرير مُفصل أمام الخطيب

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ياسر ريان مدرب فريق 2004 بالأهلي
قرر فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، إحالة ياسر ريان، المدير الفني لفريق 2004 بالنادي، للتحقيق بعد الواقعة التي حدثت الخميس الماضي، ومغادرته قيادة فريقه أمام سموحة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.
وكان ياسر ريان اشتبك مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، وهشام حنفي نائب رئيس القطاع، بعد منح لاعبي مواليد 2004 بعض التعليمات الفنية أثناء سير المباراة، وهو ما رفضه ريان وتهكم على الثنائي وتلفظ بعبارات غير لائقة وغادر المباراة في الربع ساعة الأولى.
ويعمل رئيس قطاع الناشئين حاليا، على إعداد تقرير لتقديمه إلى محمود الخطيب رئيس النادي، يشمل تفاصيل الواقعة كاملة، وتجاوزات المدير الفني في هذه المباراة، بالإضافة إلى بعض التجاوزات السابقة منذ انطلاق الموسم، للبت فيها، لإخلاء مسؤوليته واتخاذ ما يلزم معه.
وانقطع المدير الفني لفريق مواليد 2004 بالنادي، عن الحضور لتدريبات فريقه منذ المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ورفض الحضور أو قيادة فريقه في التدريبات.
وفاز فريق مواليد 2004 على سموحة الخميس الماضي، بثلاثية مقابل هدفين، رافعًا رصيده إلى 17 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين، والهزيمة في مباراة واحدة.
حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة 4 – 1 في المباراتين، وعلى وادي دجلة 4 – 2، وتعادل سلبياً مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر – ٢، وتعادل مع الجونة ١ – ١، وفاز على إنبي 6 – 1، وعلى سموحة 3 – 2، مسجلاً 22 هدفاً مقابل 10 أهداف في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق 2004 بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.
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