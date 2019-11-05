أحدث الأخبار

أخر الأخبار

سباعي بيراميدز يغيب عن معسكر منتخب مصر قبل مواجهة كينيا وجزر القمر

بيراميدز يتحدى منتخب مصر ويهدد بـ"فيفا"

قبل مواجهة مصر.. منتخب غانا الأوليمبي يضيف مهاجم "اينتراخت" لقائمته

باريس سان جيرمان يخطط لضم جناح ريال مدريد.. ويغري مبابي بـ 40 مليون يورو

إحالة ياسر ريان للتحقيق في الأهلي.. وتقرير مُفصل أمام الخطيب

11:54 ص | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
كتب: علي سمير
إحالة ياسر ريان للتحقيق في الأهلي.. وتقرير مُفصل أمام الخطيب

ياسر ريان مدرب فريق 2004 بالأهلي

أخبار متعلقة

قرر فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، إحالة ياسر ريان، المدير الفني لفريق 2004 بالنادي، للتحقيق بعد الواقعة التي حدثت الخميس الماضي، ومغادرته قيادة فريقه أمام سموحة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.

وكان ياسر ريان اشتبك مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، وهشام حنفي نائب رئيس القطاع، بعد منح لاعبي مواليد 2004 بعض التعليمات الفنية أثناء سير المباراة، وهو ما رفضه ريان وتهكم على الثنائي وتلفظ بعبارات غير لائقة وغادر المباراة في الربع ساعة الأولى.

ويعمل رئيس قطاع الناشئين حاليا، على إعداد تقرير لتقديمه إلى محمود الخطيب رئيس النادي، يشمل تفاصيل الواقعة كاملة، وتجاوزات المدير الفني في هذه المباراة، بالإضافة إلى بعض التجاوزات السابقة منذ انطلاق الموسم، للبت فيها، لإخلاء مسؤوليته واتخاذ ما يلزم معه.

وانقطع المدير الفني لفريق مواليد 2004 بالنادي، عن الحضور لتدريبات فريقه منذ المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ورفض الحضور أو قيادة فريقه في التدريبات.

وفاز فريق مواليد 2004 على سموحة الخميس الماضي، بثلاثية مقابل هدفين، رافعًا رصيده إلى 17 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين، والهزيمة في مباراة واحدة.

حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة 4 – 1 في المباراتين، وعلى وادي دجلة 4 – 2، وتعادل سلبياً مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر – ٢، وتعادل مع الجونة ١ – ١، وفاز على إنبي 6 – 1، وعلى سموحة 3 – 2، مسجلاً 22 هدفاً مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2004 بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.

أخبار قد تعجبك

مروان محسن: "جنِّسوا أجانب لو المهاجمين اللى عندنا مش عاجبينكم"

استطلاع رأى

  • اسايي اف سي

    اسايي اف سي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • جينيراسيون فوت

    جينيراسيون فوت

  • زينيت سان بيترسبورج

    زينيت سان بيترسبورج

  • 0

    :

    0

    07:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • برشلونة

    برشلونة

  • 0

    :

    0

    07:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • سلافيا براج

    سلافيا براج

  • نابولي

    نابولي

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ريد بول سالزبورج

    ريد بول سالزبورج

  • ليفربول

    ليفربول

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • جينك

    جينك

  • ليون

    ليون

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليل

    ليل

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أياكس

    أياكس

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

  • نادى النهضة خميس زمامرة

    نادى النهضة خميس زمامرة

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • الأهلي المنامة

    الأهلي المنامة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الرفاع

    الرفاع

  • مدينة عيسى

    مدينة عيسى

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الرفاع الشرقي

    الرفاع الشرقي

  • المالكية

    المالكية

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    كأس ملك البحرين
  • الحد

    الحد

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ: حلمت إني باكل بليلة من عربية اسمها الشحات

مباشر لحظة بلحظة.. بيراميدز 3 × 0 يانج أفريكانز (الكونفدرالية الإفريقية).. نهاية المباراة

"نيدفيد" خارج الأهلى فى يناير.. طبيب الفريق يحذر اللاعبين من الحلويات والوجبات السريعة
رمضان صبحى يرفض الاستمرار فى الأهلى ويقرر العودة للخارج