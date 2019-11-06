تركي آل الشيخ: حديثي عن "البليلة" مجرد مزاح.. ومستعد لدعم الزمالك مجددا

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن المنشور الذي كتبه عبر موقع فيس بوك وأغضب جماهير الزمالك، قائلًا إنه كان مجرد مزاح ليس أكثر.

وكان تركي آل الشيخ قد كتب على صفحته أمس الأول: "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه لي.. حلمت إني باكل بليلة من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو أوي.. صحيت من الحلم ظهري واجعني وحطيت لزقة.. إن شاء الله خير".

وقال "آل الشيخ"، في مقطع فيديو بُث على صفحة الإعلامي أحمد سعيد: "منشور (البليلة) كان مجرد مزاح لا أعرف لماذا فُهم على أنه إساءة، كتبته كمشجع أهلاوي ليس أكثر ولا أقل".

تركي آل الشيخ: الزمالك نادي كبير ومستعد لدعمه

وواصل: "الزمالك نادي كبير وأنا أحب مصر، من الطبيعي أن أحب الأهلي والزمالك، وإذا جاءت لي فرصة أن أدعم نادي الزمالك مجددًا لن أتأخر لأنني أحب مصر".

وأردف مدللًا على عدم وجود مشكلة بينه وبين الزمالك: "إذا كنت أحب أم كلثوم فهذا لا يعني أنني لا أسمع عبد الحليم حافظ، والأمر نفسه في الرياضة، أحب الأهلي لكن لا مشكلة لدي مع الزمالك".

وتطرق "آل الشيخ" لما يغضبه في بعض الأحيان قائلًا: "ما يحزنني في بعض الأحيان أن هناك من يتعامل معي على أنني (مكنة فلوس أو شوال) وهذا ليس حقيقيا، قد أقوم بالدعم وفي نفس الوقت أحقق الاستثمار وأجني المكاسب، من الممكن أن أضرب أكثر من عصفور بحجر واحد وأدعم وأستثمر في وقت واحد".