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عاجل.. حمدي فتحي يضع مصر في المقدمة على حساب ليبيريا

07:54 م | الخميس 07 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
عاجل.. حمدي فتحي يضع مصر في المقدمة على حساب ليبيريا

منتخب مصر

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أحرز المنتخب المصري الهدف الأول في شباك نظيره الليبيري، عن طريق اللاعب حمدي فتحي، نجم النادي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر، المقرر لهما يوما الرابع عشر والثامن عشر من نوفمبر الجاري، في إطار التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

جاء هدف حمدي فتحي عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية من زميله محمد هاني، في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

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وتعتبر هذه هي المواجهة الثانية للفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، بعد لقاء بوتسوانا الودي، والذي أقيم في أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز منتخب مصر بهدف نظيفه سجله لاعب وسط الأهلي والفراعنة حمدي فتحي، في مباراته الدولية الأولى مع المنتخب، بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني.

ودخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمود علاء، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد السيد "زيزو"، أحمد جمعة، حسين الشحات.

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