عاجل.. الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الأهلي والنجم الساحلي التونسي ستقام على ملعب رادس بتونس في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الأهلي أبلغ رسميا بملعب المباراة.

ويفتتح الأهلي مشواره بدوري المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي، حيث يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني و بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، ثم يواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.