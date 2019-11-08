أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مدرب زامبيا الأوليمبي: سعيد باستقبال المصريين.. وأتمنى عبور المجموعة بأمان

الأحد.. فايلر يعود من سويسرا لقيادة تدريبات الأهلي

مدرب جنوب أفريقيا: مواجهة زامبيا صعبة.. والتنظيم أكثر من رائع

رسميا.. كاف يفسخ عقد البث مع "لاجاردير" و"بي إن سبورتس" في مهب الريح

عاجل.. الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس

11:38 ص | الجمعة 08 نوفمبر 2019
كتب: علي سمير وأحمد خالد
عاجل.. الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس

فريق الأهلي

أخبار متعلقة

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الأهلي والنجم الساحلي التونسي ستقام على ملعب رادس بتونس في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الأهلي أبلغ رسميا بملعب المباراة.

ويفتتح الأهلي مشواره بدوري المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي، حيث يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني و بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، ثم يواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

أخبار قد تعجبك

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما

استطلاع رأى

  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • واتفورد

    واتفورد

  • نيس

    نيس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • كولن

    كولن

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري الألماني
  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليجانيس

    ليجانيس

  • القوة الجوية

    القوة الجوية

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • مولودية الجزائر

    مولودية الجزائر

  • شباب الأردن

    شباب الأردن

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الشباب

    الشباب

  • ساسولو

    ساسولو

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بولونيا

    بولونيا

  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • جرونينجين

    جرونينجين

  • الوكرة

    الوكرة

  • 0

    :

    0

    04:10 PM

    دوري نجوم قطر
  • الأهلي

    الأهلي

  • الخور

    الخور

  • 0

    :

    0

    06:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • الدحيل

    الدحيل

  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • نادي جل فيسنتي

    نادي جل فيسنتي

  • فنربخشة

    فنربخشة

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • عجمان

    عجمان

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • حتا

    حتا

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوصل

    الوصل

  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • 0

    :

    0

    01:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • 0

    :

    0

    04:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • العربي

    العربي

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري VIVA الكويت
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • مصر - شباب

    مصر - شباب

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • مالي - شباب

    مالي - شباب

  • الكاميرون - شباب

    الكاميرون - شباب

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • غانا - شباب

    غانا - شباب

الأكثر قراءة

فاروق جعفر يوجه رسالة إلى محمود الخطيب قبل رحلته العلاجية في باريس

البدري: الشحات مخضوض بسبب إصابته.. وأشكر لاعبي بيراميدز

خاص.. رئيس الزمالك يشكو لاعب سلة الأهلي لوزير الرياضة بسبب "الكوبري"
الزمالك يؤجل عودة "عمر جابر" للموسم المقبل ويربطها برحيل "إمام"