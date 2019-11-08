تايم سبورتس تنقل مباريات أمم أفريقيا مجانا.. والكواليني معلقا لمباراة مصر ومالي

أحدث الأخبار
قناة تايم سبورتس
تذيع قناة تايم سبورتس عبر بثها الأرضي مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.
وتقام، اليوم، مباراتان حيت يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره مالي في الافتتاح، بالسابعة مساء ضمن منافسات مباريات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها يلتقي المنتخب الأولمبي الكاميروني مع نظيره غانا في العاشرة مساء.
ومن المنتظر أن يتولى محمد الكواليني التعليق على مباراة مصر ومالي بافتتاح البطولة، على أن يعلق أيمن الكاشف على مباراة الكاميرون وغانا.
ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي إبراهيم فايق، ومعه نخبة من المحللين وهم أيمن يونس وحازم إمام نجوم الزمالك السابقين وعماد متعب نجم الأهلي السابق.
يذكر أن قرعة البطولة أسفرت عن وجود مصر ومالي وغانا والكاميرون بالمجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.
نوريتش سيتي
0
:
0
10:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
نيس
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
كولن
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
هوفنهايم
ريال سوسييداد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
شباب الأردن
0
:
0
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الشباب
ساسولو
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بولونيا
فيتيسه أرنهيم
0
:
0
09:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
جرونينجين
الخور
0
:
0
06:20 PMدوري نجوم قطر
الدحيل
ديبورتيفو أفيس
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي جل فيسنتي
فنربخشة
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
الوحدة
0
:
0
06:45 PMدوري الخليج العربي
الوصل
العربي
0
:
0
05:45 PMدوري VIVA الكويت
نادي الكويت
مصر - شباب
0
:
0
07:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
مالي - شباب
الكاميرون - شباب
0
:
0
10:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
غانا - شباب
القوة الجوية
0
:
0
03:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
مولودية الجزائر
الوكرة
0
:
1
04:10 PMدوري نجوم قطر
الأهلي
عجمان
0
:
0
04:00 PMدوري الخليج العربي
نادي خورفكان
الفجيرة
0
:
1
04:00 PMدوري الخليج العربي
حتا
ماشين سازي تبريز
2
:
1
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
ذوب آهن اصفهان
باديديه مشهد
1
:
0
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
نفط مسجد سليمان
0
:
0
03:15 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي نساجي مازندران
نادي شاهين بوشهر
0
:
0
04:15 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
تعليقات الفيسبوك