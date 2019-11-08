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تايم سبورتس تنقل مباريات أمم أفريقيا مجانا.. والكواليني معلقا لمباراة مصر ومالي

04:04 م | الجمعة 08 نوفمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
تايم سبورتس تنقل مباريات أمم أفريقيا مجانا.. والكواليني معلقا لمباراة مصر ومالي

قناة تايم سبورتس

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تذيع قناة تايم سبورتس عبر بثها الأرضي مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وتقام، اليوم، مباراتان حيت يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره مالي في الافتتاح، بالسابعة مساء ضمن منافسات مباريات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها يلتقي المنتخب الأولمبي الكاميروني مع نظيره غانا في العاشرة مساء.

الكواليني معلقا على المباراة 

ومن المنتظر أن يتولى محمد الكواليني التعليق على مباراة مصر ومالي بافتتاح البطولة، على أن يعلق أيمن الكاشف على مباراة الكاميرون وغانا.

ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي إبراهيم فايق، ومعه نخبة من المحللين وهم أيمن يونس وحازم إمام نجوم الزمالك السابقين وعماد متعب نجم الأهلي السابق.

يذكر أن قرعة البطولة أسفرت عن وجود مصر ومالي وغانا والكاميرون بالمجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

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