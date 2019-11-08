الجماهير تتوافد على ستاد القاهرة قبيل مباراة مصر ومالي.. والعنصر النسائي يتصدر

تتوافد الجماهير على ستاد القاهرة الدولي، من أجل مساندة المنتخب الأولمبي في مباراته أمام مالي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتصدر العنصر النسائي المشهد في ستاد القاهرة، مثلما كانت عليه في بطولة الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في مصر أيضا خلال شهر يوليو الماضي.

ويتواجد المنتخب الأولمبي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع منتخبات مالي وغانا والكاميرون، ومن المقرر أن تكون مباراة الجولة الثانية أمام البلاك ستارز يوم الإثنين المقبل، على أن تختتم مواجهات الفراعنة بمرحلة دور المجموعات أمام الكاميرون يوم 14 نوفمبر الجاري.

استبعاد طاهر ومرعي من قائمة المنتخب الأولمبي

وشهدت قائمة المنتخب الأولمبي استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، في اللحظات الأخيرة بعد الإصابات التي ضربت بالثنائي لينضم بدلا منههما الثنائي محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش.

ويسعى المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب، لتقديم ضربة بداية قوية من خلال الفوز على مالي، وحصد نقاط المباراة الثلاثة.