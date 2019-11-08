عاجل.. مصر تتقدم بهدف في مرمى مالي برأسية مصطفى محمد

نجح المنتخب الوطني الأولمبي في إحراز الهدف الأول في مرمى نظيره منتخب مالي، خلال المباراة التي تقام بينهما حالياً، والتي انطلقت في تماما السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وجاء الهدف عن طريق مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول، برأسية قوية متقنة جاءت من تمريرة أحمد أبو الفتوح من الجانب الأيسر للفراعنة، ليفتتح مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي سجل الفراعنة التهديفي في البطولة.

إصابة ناصر ماهر في الشوط الأول من مواجهة مصر ومالي

وشهد اللقاء الذي يقام حالياً على استاد القاهرة الدولي، إصابة ناصر ماهر لاعب وسط منتخب مصر، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، عقب التحام قوي من لاعب مالي، ليغادر اللاعب أرض الملعب، ويدفع شوقي غريب باللاعب عمار حمدي بديلاً له.

وبكى ناصر ماهر عقب خروجه من المباراة، بعد هتافات قوية من الجماهير المصرية الحاضرة، لدعم اللاعب الشاب ومطالبته باستكمال اللقاء، ووضع الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي كمادات ثلج على كتف ناصر ماهر المصاب، عقب خروجه من ملعب اللقاء.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام مالي في المباراة، وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أكرم توفيق، ناصر ماهر، رمضان صبحي، كريم العراقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.