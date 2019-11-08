إصابة ناصر ماهر في مواجهة مالي وخروجه باكياً (فيديو)

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ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأولمبي
تعرض ناصر ماهر، لاعب منتخب مصر الأولمبي، للإصابة في مواجهة مالي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، في الدقيقة 12 من أحداث المباراة، عقب التحام قوي مع لاعب منتخب مالي، سقط بعده ناصر ماهر على أرض الملعب.
ودخل عمار حمدي لاعب النادي الأهلي بديلاً لناصر ماهر، الذي خرج من ملعب اللقاء باكياً، بسبب رغبته في استكمال اللقاء عقب هتافات الجماهير له.
وقام الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بوضع كمادات ثلج على كتف ناصر ماهر، عقب خروجه من ملعب اللقاء، وأمر الطبيب بجلب حامل كتف لتثبيت ذراع لاعب وسط منتخب مصر، عقب الاشتباه بإصابته في خلع بالكتف.
وكان شوقي غريب قد دفع بناصر ماهر أساسياً في تشكيل الفراعنة أمام منتخب مالي الأولمبي، في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، على استاد القاهرة الدولي.
وجاء تشكيل مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: محمد عبدالسلام، أسامة جلال، أحمد رمضان "بيكهام".
الوسط: أكرم توفيق، ناصر ماهر، كريم العراقي، أحمد أبو الفتوح.
الهجوم: رمضان صبحى، مصطفى محمد، صلاح محسن.
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