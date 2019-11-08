المنتخب الأولمبي يتقدم بهدف نظيف على مالي في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع المنتخب الأولمبي أمام نظيره المالي، بتقدم مصر بهدف نظيف في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة فعالياتها في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأحرز مصطفى محمد هدف مصر الوحيد في الدقيقة 29، وتبادل لاعبو المنتخبين السيطرة على وسط الملعب خلال الربع ساعة الأولى من تلك المواجهة، وكانت أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثامنة وذلك بعدما سدد رمضان صبحي كرة صاروخية على حدود منطقة جزاء مالي حولها صلاح محسن برأسه، لكن حارس مرمى مالي أمسك بالكرة في النهاية.

وفي الدقيقة التاسعة، سدد لاعب وسط منتخب مالي بوباكار تراوري، ومرت تصويبته بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات قليلة.

وفي الدقيقة الثانية عشر، تعرض ناصر ماهر لإصابة قوية على مستوى الكتف وتوقفت المباراة من أجل علاجه، قبل أن يتم استبداله بعمار حمدي والذي حل بديلًا في الدقيقة 14، وذلك بعدما عاجز "ماهر" عن استكمال المباراة من شدة الإصابة.

وفي الدقيقة 29، نجح مصطفى محمد، في تسجيل أول أهداف المنتخب الأولمبي من رأسية بعد عرضية رائعة من أحمد أبو الفتوح من الجهة اليسري.