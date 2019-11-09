عاجل.. 7 قرارت مهمة في اجتماع مجلس الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن عدة قرارات في اجتماعه الذي عقد اليوم، بفرع النادي بالشيخ زايد.

ووجه محمود الخطيب الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارات وقطاعات النادي المختلفة على ما بذل من جهد خلال الفترة السابقة، وما تحمله الجميع من جهد للإرتقاء بالمستوى المهني والأخلاقي وترسيخ مبادئ الأهلي وتقاليده متمنيًا للجميع التوفيق وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

وجاءت قرارات مجلس الإدارة كالتالي:

-اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 1-7 -2018 وحتى 30-6-2019 والذي أعدته اللجنة الُمشكلة برئاسة طارق قنديل عضو المجلس لعرضه على الجمعية العمومية.

-عرض الاقتراحات المقدمة من الأعضاء على الجمعية العمومية.

-عرض الميزانية التقديرية الخاصة بمصروفات الجمعية العمومية لعام 2019.

-اعتمد المجلس قرار محمود الخطيب، بتكليف جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق الدرجة الثانية بنين للجمباز للمشاركة فى بطولة liBarac الدولية بالتشيك خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 1 ديسمبر المقبل.

-عرض القرارات المجمعة من لجنة التخطيط لقطاع الكرة على مجلس الإدارة عن الفترة من 8 -9 -2019 وحتى 9-11-2019.

-التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته الخامسة عشرة، والتي عقدت بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، وكذلك التصديق على محضر اجتماع المكتب التنفيذي في الجلسة التاسعة العادية التي عقدت بتاريخ 4 نوفمبر الجاري.

-الموافقة على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 إلى 28 فبراير المقبل.