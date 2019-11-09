الأهلي يوافق على عرض النجم الساحلي لتسوية مستحقات الهارب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، الموافقة على توصيات لجنة التخطيط للكرة والتي تضمنت الموافقة على العرض المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي لتسوية مستحقات النادي الأهلي لدى اللاعب سليماني كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي، متضمنًا سداد كامل المبلغ لصالح النادي الأهلي والمستحق عن عدم استكمال اللاعب لتعاقده موسم 2016-2017.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب مع فريقه التونسي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأن أزمة الأهلي منعت النجم من الاستفادة من خدمات اللاعب خلال الفترة الماضية.

الأهلي والنجم الساحلي على ملعب رادس

وأعلن الأهلي أمس عن أنه تم إبلاغه بشكل رسمي من قبل النادي التونسي، بأن مباراة الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات ستكون بشكل رسمي على ملعب رادس، يوم 29 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، قرر المجلس اعتماد تجديد تعاقد 17 لاعبا من اللاعبين الناشئين الموهوبين في مختلف فرق قطاع الناشئين والموافقة على التقرير العام لقطاع كرة القدم عن الموسم 2018-2019 والموافقة على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي في حقوق الرعاية المستحقة عن لاعبيه.