الأهلي يوافق على عرض النجم الساحلي لتسوية مستحقات الهارب

أحدث الأخبار
كوليبالي
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، الموافقة على توصيات لجنة التخطيط للكرة والتي تضمنت الموافقة على العرض المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي لتسوية مستحقات النادي الأهلي لدى اللاعب سليماني كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي، متضمنًا سداد كامل المبلغ لصالح النادي الأهلي والمستحق عن عدم استكمال اللاعب لتعاقده موسم 2016-2017.
ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب مع فريقه التونسي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأن أزمة الأهلي منعت النجم من الاستفادة من خدمات اللاعب خلال الفترة الماضية.
وأعلن الأهلي أمس عن أنه تم إبلاغه بشكل رسمي من قبل النادي التونسي، بأن مباراة الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات ستكون بشكل رسمي على ملعب رادس، يوم 29 من الشهر الجاري.
من جهة أخرى، قرر المجلس اعتماد تجديد تعاقد 17 لاعبا من اللاعبين الناشئين الموهوبين في مختلف فرق قطاع الناشئين والموافقة على التقرير العام لقطاع كرة القدم عن الموسم 2018-2019 والموافقة على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي في حقوق الرعاية المستحقة عن لاعبيه.
الهلال
1
:
0
06:30 PMدوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
تشيلسي
2
:
0
02:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
بيرنلي
3
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
توتنهام هوتسبير
1
:
1
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد
نيوكاسل يونايتد
2
:
1
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
ساوثهامتون
1
:
2
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
ليستر سيتي
2
:
0
07:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
بريست
1
:
2
06:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
ليل
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ميتز
ستاد ريمس
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
موناكو
1
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
ستراسبورج
4
:
1
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيم أولمبيك
شالكه 04
3
:
3
04:30 PMالدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
ماينز 05
2
:
3
04:30 PMالدوري الألماني
يونيون برلين
بادربورن
0
:
1
04:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
هيرتا برلين
2
:
4
04:30 PMالدوري الألماني
لايبزيج
بايرن ميونخ
4
:
0
07:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
ديبورتيفو ألافيس
3
:
0
02:00 PMالدوري الإسباني
ريال بلد الوليد
فالنسيا
2
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
غرناطة
إيبار
0
:
4
07:30 PMالدوري الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
3
:
1
10:00 PMالدوري الإسباني
سيلتا فيجو
بريشيا كالتشيو
0
:
4
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
تورينو
إنتر ميلان
2
:
1
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
هيلاس فيرونا
نابولي
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
جنوى
أس سي هيرينفين
2
:
1
07:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
سبارتا روتردام
فورتانا سيتارد
1
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أدو دين هاج
هيراكليس الميلو
6
:
1
09:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
في في في فينلو
السد
0
:
3
04:10 PMدوري نجوم قطر
قطر
الغرافة
2
:
0
06:20 PMدوري نجوم قطر
أم صلال
ريو آفي
1
:
0
05:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
سانتا كلارا
1
:
2
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بنفيكا
نادي فاماليساو
2
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
موريرينسي
جينتشلاربيرليجي
2
:
1
02:00 PMالدوري التركي الممتاز
قيصري سبور
تشايكور ريزا سبور
1
:
0
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
أنطاليا سبور
سيفاس سبور
2
:
0
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
كونيا سبور
غازي عنتاب سبور
0
:
2
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
جالاتا سراي
الصفاقسي
2
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
اتحاد بن قردان
الاتحاد المنستيري
3
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
شبيبة القيروان
يوسفية برشيد
3
:
2
05:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الرجاء الرياضي
نيجيريا - شباب
0
:
1
05:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
ساحل العاج - شباب
جنوب أفريقيا - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
زامبيا - شباب
تعليقات الفيسبوك