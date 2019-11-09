تركي آل الشيخ عن انضمام كهربا للأهلي: مسافة السكة بس الخطيب يوافق

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تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب
استضاف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، مجموعة من مشجعي النادي الأهلي، مساء اليوم السبت.
ونشر تركي آل الشيخ فيديو بثا مباشرا، أثناء لقائه مع مجموعة من مشجعي النادي الأهلي، وقام أحد الحضور بسؤاله عن انضمام محمود عبدالمنعم "كهربا" لصفوف النادي الأهلي، فأجاب "الشيخ": "دقيقتان فقط، هي مسافة السكة، ويكون كهربا في صفوف الأهلي، ولكن ذلك في حالة موافقة الخطيب فهو صاحب القرار".
ويصل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، إلى القاهرة مساء اليوم، من أجل الانضمام إلى صفوف معسكر منتخب مصر الأول، استعداداً لمواجهة كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قد ضم "كهربا" لمعسكر المنتخب الحالي، والذي يضم بجواره 4 محترفين آخرين، وهم: أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش، محمد صلاح نجم ليفربول، محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ثنائي أستون فيلا، بعدما تم استبعاد أحمد حسن "كوكا" بسبب الإصابة.
وأوضح مصدر مقرب من اللاعب، أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة في صفقة انضمامه لصفوف النادي الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
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