عاجل.. غياب ناصر ماهر عن المنتخب الأولمبي لنهاية بطولة أفريقيا

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ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبي
تأكد غياب ناصر ماهر، لاعب خط وسط منتخب مصر الأولمبي عن باقي مباريات المنتخب في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عامًا، والمقامة في مصر.
وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن غياب اللاعب عن البطولة حتى نهايتها، بداعي الإصابة التي تعرض لها في مواجهة مالي.
وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "التقرير الطبي يؤكد غياب ناصر ماهر عن المنتخب الأولمبي لنهاية البطولة".
وتسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب، تقريرًا طبيًا شاملًا من الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب، عن حالة اللاعب ناصر ماهر، والذي أفاد إصابة اللاعب بخلع في الكتف.
وتعرض اللاعب لخلع بمفصل الكتف الأيسر إثر ارتطام مباشر مع الخصم وتم رد الخلع في الملعب بعد خروج اللاعب من أرض الميدان.
وأجريت للاعب يوم أمس السبت، أشعة رنين مغناطيسي وأشعة سينية على مفصل الكتف وتبين من خلالها وجود تهتك بالأربطة الأمامية وكذلك وجود قطع بالحافظة الأمامية للمفاصل.
وتم تثبيت المفصل بواسطة دعامة خاصة، ويحتاج اللاعب لفترة تتراوح ما بين 4 أسابيع إلى 6 أسابيع حتى العودة إلى التدريبات.
وكان ناصر ماهر قد تعرض لخلع في الكتف إثر سقوطه خلال التحام مع أحد لاعبي مالي، في المباراة التي جمعتهما بافتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عامًا، يوم الجمعة.
ونجح منتخب مصر في الفوز على نظيره المالي بهدف وحيد سجله مصطفى محمد في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بالمباراة.
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