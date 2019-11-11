المنتخب "كامل العدد".. والجبلاية: لا شروط خاصة من "صلاح"

يكتمل اليوم قوام المنتخب الوطنى الأول بانضمام الخماسى المحترف بالخارج، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، ومحمد الننى، المنضم حديثاً إلى نادى بشكتاش التركى، وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش الإنجليزى، ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالى، ومحمود حسن تريزيجه المتألق بصفوف أستون فيلا الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة، استعداداً لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر، المقرر لهما الرابع عشر والثامن عشر من نوفمبر الحالى، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ونفى اتحاد الكرة وصول خطابات من رامى عباس مدير أعمال "صلاح"، يحدّد ويشترط فيها بعض الأمور المتعلقة بالإعلانات والصور، وشدّدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على التزامها بعدم معارضة كل الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة بجميع اللاعبين، بمن فيهم محمد صلاح، وقال مصدر: "لم نتلقَ أى خطابات من وكيل محمد صلاح، والفرعون المصرى قيمة كبيرة، ولن يشترط على منتخب بلاده، ونعلم الشركات المتعاقد معها لرعايته خارج مصر جيداً، ولن نخالف لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم فى هذا الشأن".

وفى الإطار ذاته، يكثف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، التدريبات البدنية خلال معسكر برج العرب، حيث خصّص الجهاز الفنى المران الصباحى أمس (الأحد)، على الجوانب البدنية وتدريبات القوة والتحمّل، للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة ممكنة لمحاولة تجهيزهم، بالوصول إلى معدلات اللياقة المطلوبة، خاصة مع توقف مسابقة الدورى منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذى يزعج الجهاز الفنى، خوفاً من تأثر مستوى اللاعبين بالسلب، بسبب الغياب عن خوض مباريات رسمية.

"البدرى" يركز على زيادة الأحمال البدنية للاعبين.. "الشحات" يواصل التأهيل.. و"تورتة" خاصة احتفالاً بعيد ميلاد أحمد فتحى

على جانب آخر، يواصل حسين الشحات لاعب المنتخب الوطنى، أداء التدريبات التأهيلية على هامش معسكر الفراعنة، وبدأ اللاعب مرحلة الجرى حول الملعب ضمن البرنامج العلاجى والتأهيلى، الذى يخضع له تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، للتعافى من إصابته، بعد أن تعرّض صانع ألعاب الفراعنة لكدمة قوية فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى ودية المنتخب الأخيرة مع ليبيريا، التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحى، ويسابق اللاعب الزمن من أجل اللحاق بمباراة جزر القمر حال تأكد غيابه عن مباراة كينيا. وشهد معسكر الفراعنة، احتفالاً خاصاً بعيد ميلاد أحمد فتحى قائد المنتخب، حيث تم تجهيز تورتة خاصة بالحدث، خلال المران المسائى أمس (الأحد)، وهنّأ محمد بركات مدير المنتخب وجميع أعضاء الجهاز الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالى وكذلك اللاعبون، زميلهم بالمناسبة السعيدة، فى ظل حالة الحب والترابط بين جميع أعضاء المنتخب الوطنى.