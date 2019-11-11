الأهلى يحسم مصير "السيد وجيرالدو وجمعة" في جلسة فايلر ومحسن صالح

يعقد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، اجتماعاً اليوم مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بمقر النادى بالجزيرة بعد عودة المدرب من سويسرا، حيث يناقش الثنائى متطلبات الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إضافة إلى حسم القرار فى عدد من الملفات الكروية.

ويُنتظر أن يكون اجتماع اليوم ساخناً، ويشهد شداً وجذباً بين رئيس اللجنة والمدرب، خاصة أن من أبرز الموضوعات المطروحة للمناقشة والحسم فى اجتماع اليوم هو مصير الثلاثى جيرالدو وحسين السيد وصالح جمعة، حيث من المنتظر أن يطلب "فايلر" الاستغناء عن خدمات الثلاثى بشكل كبير فى يناير بسبب خروجهم من حساباته الفنية نهائياً، وهو الأمر الذى يصعب على "صالح" البت فيه دون الرجوع للمجلس.

ويشهد الاجتماع أيضاً مناقشة ملف التعاقد مع مهاجم أفريقى جديد من أجل دعم مركز رأس الحربة، ونفس الأمر للتعاقد مع مدافع جديد، فى ظل استمرار إصابة محمود متولى فى العضلة الخلفية، إضافة إلى تكرار إصابات الثنائى سعد سمير ورامى ربيعة بشكل مستمر، ومن المتوقع أن يتم الانتظار لحسم ملف المهاجم والمدافع لحين وصول تقرير البطولة الأفريقية المقامة حالياً فى مصر. ويناقش الثنائى أيضاً موقف المعارين وإمكانية عودة أى منهم لدعم صفوف الفريق من عدمه، ومن الملفات أيضاً وأهمها ملعب التتش والحديث حول تحسين النجيلة التى تسببت فى إصابة عدد من اللاعبين فى الفترة الماضية، آخرها محمد محمود فى الرباط الصليبى، إضافة إلى مناقشة قرار غلق ملعب التتش من عدمه.

الفريق يعود لتدريباته.. "متولى" يغيب 3 أسابيع.. والنادى يهدد بالتصعيد فى أزمة "السلة"

فى سياق آخر، يعود الفريق الأول لتدريباته اليوم الاثنين، عقب الراحة السلبية، ووضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق، برنامجاً بدنياً خاصاً للاعبين، للبدء فى تنفيذه بعد غدٍ الاثنين، استعداداً للمرحلة المقبلة، حيث يستعد لاستكمال منافسات الدورى وأيضاً لانطلاق مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم 29 نوفمبر على استاد رادس بالعاصمة التونسية.

وحدد الجهاز الطبى حاجة محمود متولى، مدافع الفريق، لفترة 3 أسابيع للتعافى بعد إصابته فى العضلة الخلفية، ويستكمل برنامجه العلاجى والتأهيلى خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه للعودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية والمباريات.

فى سياق مختلف، كلف النادى لجنة لمتابعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى مصر حالياً، ومراقبة جميع الفرق لترشيح بعض المهاجمين أو المدافعين المتميزين لإمكانية التعاقد معهم لتدعيم الفريق، وذلك بالاتفاق مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، فى ظل عدم قناعته بهجوم الفريق الحالى، حيث يشارك النيجيرى جونيور أجايى فى أغلب المباريات كرأس حربة صريح، ولا يتم الاعتماد على الثنائى وليد أزارو وصلاح محسن على الرغم من جاهزيتهما فى الفترة الأخيرة.

فى سياق مختلف، أبدى مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذى عُقد أمس الأول السبت بفرع النادى بالشيخ زايد استياءه من قرارات الاتحاد المصرى لكرة السلة الخاصة بمباراة الأهلى والزمالك فى كرة السلة.

واحتفظ المجلس بحقه فى الاعتراض والتظلم على القرارات الصادرة، وحفظ حقوق النادى فى التصعيد إذا استلزم الأمر.