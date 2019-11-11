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ورم خبيث في المخ.. تفاصيل وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق

02:58 م | الإثنين 11 نوفمبر 2019
كتب: أحمد خالد
ورم خبيث في المخ.. تفاصيل وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق

علاء علي

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توفي علاء علي لاعب نادي الزمالك وبتروجيت السابق، بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة في الشهور الماضية.

وخضع اللاعب قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى اليوم بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وأصاب الخبر الجماهير المصرية بصدمة خصوصًا أنه لاعب صغير السن حيث يبلغ من العمر 31 عاما.

وأعلن عدد كبير من نجوم الكرة وفاة اللاعب أبرزهم عامر عامر وأحمد دويدار، لاعبي فريق الإنتاج الحربي.

بدأ علاء علي مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك ولعب منذ عام 2007 وحتى عام 2012، ثم انتقل إلى نادي الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وانضم لتليفونات بني سويف، ولعب بقميص نادي سموحة موسمي 2014 و2015، ثم طلائع الجيش في موسم 2016، ووادي دجلة في موسم 2017 ثم النادي المصري في الموسم قبل الماضي، وكان آخر مسيرته الكروية في نادي بتروجيت.

المصري ينعى علاء علي

نعى النادي المصري اللاعب علاء علي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "النادي المصري ينعى بخالص الحزن والأسى لاعبه السابق علاء علي، والذي رحل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 31 عاما.. والنادي المصري إذ ينعى نجمه السابق فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لجماهير الكرة المصرية ولأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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