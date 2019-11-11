بث مباشر مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا تحت 23 عامًا

يقدم الوطن سبورت بثا مباشرا لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الغاني على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020 خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من ذات الشهر.

ومن المقرر إقامة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الأولمبي المصري ونظيره الغاني في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب قد أعلن في وقت سابق تشكيلة المنتخب الوطني لتلك المباراة والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد صبحى.

في خط الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

وفي خط الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر وغانا من هنا:

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب غانا كالتالي:

حارس المرمى: كوامي باه.

في خط الدفاع: كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد.

وفي خط الوسط: إيمانويل لوموتي، مايكل أجبيكبورنو، ياو يبواه.

وبخط الهجوم: إيفانز منساه، صامويل اوبينج، كوابينا أوسو.

يذكر أن المنتخب الكاميروني يتصدر حاليًا المجموعة الأولى من أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي تضم مصر، ومالي، وغانا أيضًا، وذلك عقب انتصار الكاميرون على مالي اليوم بهدف نظيف، وفي جعبته 4 نقاط، فيما جاء الفراعنة في والصافة برصيد 3 نقاط.