المنتخب الأولمبى يستعد لموقعة الكاميرون.. واللاعبون يحتفلون بـ"صبحى"

يواصل اليوم المنتخب الأولمبى تدريباته دون راحة استعداداً لمواجهة الكاميرون الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، ومن المنتظر أن يخضع التشكيل الأساسى الذى خاض مباراة غانا تدريبات استشفائية، على أن يخوض باقى اللاعبين تقسيمة قوية، من أجل تجهيزهم فنياً وبدنياً تحسباً للاستعانة بهم خلال المواجهات المقبلة.

ويعقد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، جلسة مع اللاعبين يطالبهم خلالها بغلق ملف مباراة غانا، على أن تتم معالجة الأخطاء التى ظهرت خلال المباراة، مطالباً اللاعبين ببذل أقصى جهد لختام مرحلة دور المجموعات بشكل جيد، خاصة مع خبرات منتخب الكاميرون الذى يقوده مدير فنى مخضرم بحجم سونج صخرة دفاع منتخب الأسود السابق، وهو ما يجعل مباراة اليوم لها حسابات خاصة.

ويعقد المدير الفنى للمنتخب الأولمبى محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطورة لاعبى الكاميرون، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين الجناح إريك أيوك الذى يلعب لصالح فريق عثمانلى سبور التركى، ونجح "أيوك" فى تسجيل هدفين فى مشوار الكاميرون فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23، كما أنه يمتلك سرعات عالية ويجيد اللعب على جانبى الملعب، وعلى الرغم من قِصر قامته وصغر جسمه، مقارنة بباقى زملائه فى الفريق، فإن خفة حركته على أرضية الملعب تمكنه من استغلال الكرات الساقطة بين قلبى دفاع المنافسين، وكذلك سونى أوليفير، المحترف بصفوف إسبانيول الإسبانى، وهو أحد صناع اللعب فى منتخب الأسود.

"غريب" يجتمع بعناصر الفريق لتصحيح الأخطاء.. دراسة "الأسود" بالفيديو.. "عبدالكريم" يشيد بالحراس.. و"معتمد": الفرق كلها قوية

وحرص لاعبو المنتخب الأولمبى والجهاز الفنى على تهنئة الحارس محمد صبحى، بعد منعه لتسديده فى مباراة مصر ومالى، فى سباق أفضل 3 تصديات شهدتها منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، طبقاً لاختيارات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

من جانبه، أبدى أسامة عبدالكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى، ثقته الكبيرة فى قدرات الحراس الثلاثة محمد صبحى وعمر صلاح وعمر رضوان، قائلاً: "لا نختلف كجهاز فنى على حالة الحراس الثلاثة، لكن ما يسعدنى أكثر هو الروح التعاونية والحماس بينهم، وحرصهم على تشجيع بعضهم البعض خلال التدريبات"، وأضاف "عبدالكريم": "الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى وضع ثقته فى الحراس الثلاثة رغم ابتعادهم عن المشاركة مع فرقهم هذا الموسم، وذلك بسبب القدرات الفنية الكبيرة التى يتمتعون بها"، وشدد على أن الحراس الثلاثة على قلب رجل واحد والجميع لديه هدف واحد هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال معتمد جمال، المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبى: "لدينا حالة من القناعة بمستوى جميع اللاعبين، والكل ملتزم بتنفيذ التعليمات على أكمل وجه"، وعن رؤيته لمنتخب الكاميرون ومواجهة الخميس المقبل أشار إلى أن كل فرق البطولة مميزة وقوية، مضيفاً: "عشان نبقى موجودين فى أولمبياد طوكيو لازم نكون على أعلى مستوى ولا ننظر مَن الأقوى، الفرق كلها مميزة وقوية ولياقتها البدنية عالية جداً، وجاهزون للفوز على الكاميرون، والجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب تحدث مع اللاعبين عن أهمية دخول كل مباراة للفوز فقط".