الزمالك يدعم صفوفه بـ"غزال".. ويجدد عقد "إمام" 24 شهراً

حصل نادى الزمالك على توقيع على غزال لاعب فريق فرينسى البرتغالى لمدة موسم ونصف، وذلك للتعاقد معه بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لدعم وسط ملعب الفريق، حيث وقع اللاعب فى جلسة جمعته بأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة وشقيقه "أمير" المشرف العام على الفريق فى أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة.

وفى نفس السياق، اتفق مجلس الإدارة مع حازم إمام مدافع الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين حيث ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووافق اللاعب على الاستمرار داخل الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم، مشدداً على الرحيل حال عدم مشاركته فى المباريات وعلى أن يكون الخروج من النادى بموافقة مجلس الإدارة وهو ما تم التوافق عليه حتى يتم الاستفادة منه مادياً، وهو ما وافق عليه مسئولو الزمالك وطالبوه بالتركيز خلال الفترة المقبلة داخل الملعب وعليه الاجتهاد فى التدريبات حتى يحصل على فرصة المشاركة.

"يوسف" يوافق على العودة.. المجلس ينتظر خريطة صفقات "ميتشو".. ومباراة ودية مع أسوان الخميس

على جانب آخر، وافق معروف يوسف لاعب الفريق على قطع إعارته مع المقاولون العرب، والعودة لصفوف الزمالك مرة أخرى خلال شهر يناير المقبل حيث يوجد بند فى عقده مع "الذئاب" يتيح له العودة للأبيض فى منتصف الموسم وعدم استكماله للنهاية.

من ناحية أخرى، ينتظر مجلس إدارة النادى قرار الصربى "ميتشو" المدير الفنى للفريق بشأن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه طلب التعاقد مع لاعب وسط مدافع بعد إصابة محمود عبدالعزيز بقطع داخلى وخارجى فى الرباط الصليبى وخضوعه للجراحة فى ألمانيا وخروجه من قائمة الفريق بداية من الانتقالات المقبلة.

على صعيد آخر، اتفق الجهاز الفنى للفريق الأول، على خوض مباراة ودية أمام فريق أسوان يوم الخميس المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين لاستئناف مسابقة الدورى ولقاء إنبى المقرر له يوم ٢٥ نوفمبر الجارى فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى.

وتعد هذه هى المباراة الودية الرابعة للفريق الأبيض خلال المعسكر، بعد مواجهة جولدى والفوز عليه بثلاثية نظيفة، ومنتخب جنوب أفريقيا الأولمبى والفوز بهدفين دون رد، وأخيراً أمام وادى دجلة أمس الاثنين، حيث يقوم المدير الفنى بإشراك معظم اللاعبين لإكسابهم حساسية المباريات نظراً لفترة توقف الدورى الطويلة التى تشهدها المسابقة فى الوقت الحالى، لمشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التى تقام فى مصر حالياً، وتنتهى يوم 25 من الشهر الحالى.