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بثلاثية دراماتيكية في غانا.. منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي أمم أفريقيا

09:54 م | الإثنين 11 نوفمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بثلاثية دراماتيكية في غانا.. منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي أمم أفريقيا

مصر وغانا

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تأهل المنتخب الأولمبي رسميًا لنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب الانتصار على غانا بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، في الجولة الثانية من البطولة.

وكان المنتخب الغاني هو البادئ بالتسجيل أولًا في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، حيث تمكن ياو يبواه من تسجيل هدف التقدم لمصلحة غانا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد أن تلقى تمريرة عرضية ساحرة من الجانب الأيسر مررها له صامويل أوبينج، بعدما راوغ أكثر من لاعب من المنتخب المصري ببراعة.

    

وبالدقيقة 17، نجح مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد، في إدراك هدف التعادل للفراعنة، وذلك بعدما أرسل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفراعنة عرضية وصلت إلى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ليسددها برأسه في الشباك.

وفي بداية الشوط الثاني وتحديدًا بالدقيقة 47، نجح المنتخب الغاني في التقدم من جديد بعد خطأ قاتل من مدافع المنتخب الأولمبي محمد عبد السلام في إعادة الكرة إلى محمد صبحي حارس مرماه فقام صامويل أوبينج بقطع الكرة منه ومراوغة الحارس محمد صبحي وإسكان الكرة في الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 82، سدد عبدالرحمن مجدي تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس غانا لتصل إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ليسجلها في الشباك في النهاية.

    

وفي الدقيقة 88، سجل أحمد ياسر ريان الهدف الثالث للفراعنة من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا ركنية من الجهة اليسرى نفذها رمضان صبحي.

بهذا الانتصار نجح المنتخب الأولمبي في اعتلاء عرش صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما جاء المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، فيما حل الكاميرون في الوصافة برصيد 4 نقاط، ومالي في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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