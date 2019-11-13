المنتخب ينهي استعداداته لـ"كينيا" وتأكد غياب محمد صلاح

يختتم المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى تدريباته، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، استعداداً لمواجهة كينيا غداً الخميس، فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، وانتظم جميع اللاعبين فى المران أمس، وخضع محمد صلاح تدريبات تأهيلية للاستشفاء، فيما شارك أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمود حسن «تريزيجيه»، فى المران بشكل طبيعى.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر أن حالة محمد صلاح غير جيدة، والجهاز الفي فضل المغامرة بالدفع به أمام كينيا، حفاظاً عليه ومنعاً لتفاقم إصابته، حيث خضع لاعب ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، لاختبار طبى، لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة الغد، إلى جانب إخطار ناديه الإنجليزى بنتائج الفحص الطبى، بعد استبعاده بشكل رسمي عن لائي كينيا وجزر القمر.

يهنئ وزير الشباب بفوز المنتخب الأولمبى.. «فتحى» يغادر المعسكر و«الجبلاية» يتكفل بعلاجه مع جميع المصابين

وأجرى محمد صلاح اتصالاً بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للتهنئة بفوز المنتخب الأولمبى على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت أمس الأول على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الثانية لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما، وشدد اللاعب على أنه أصر على الحضور إلى مصر من أجل الانضمام لمعسكر الفراعنة رغم معاناته من الإصابة، وقطع الطريق على ما يتردد بشأن تعمده عدم تمثيل مصر خلال الفترة المقبلة.

وغادر حمدى فتحى، لاعب النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى، معسكر الفراعنة أمس فى برج العرب، بعد تعرضه لقطع فى غضروف الركبة أثناء مشاركته فى مران المنتخب، ويخضع حمدى فتحى لكشف طبى من قبل الدكتور خالد محمود، وكذلك أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالأهلى قبل تحديد طريقة علاجه خلال الفترة المقبلة.

وعرضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تحمل الاتحاد تكاليف علاج اللاعب حمدى فتحى، وسفره إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات وإجراء عملية جراحية هناك، وشدد مسئولو الجبلاية على تقديرهم الكامل لإخلاص اللاعبين وبذلهم الجهد لخدمة مصر، مؤكدين فى الوقت نفسه أن الاتحاد لن يتخلى عن أى لاعب تعرض للإصابة، مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبى، وذلك بعد إصابة الثلاثى طاهر محمد طاهر، ومحمود مرعى، وناصر ماهر، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم التواصل مع أندية اللاعبين لتحمل كافة التكاليف.