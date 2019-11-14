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30 دقيقة.. الشناوي ينقذ الفراعنة من هدف مؤكد أمام كينيا

06:34 م | الخميس 14 نوفمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
30 دقيقة.. الشناوي ينقذ الفراعنة من هدف مؤكد أمام كينيا

منتخب مصر

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30 دقيقة مرت من عمر المباراة التي تجمع منتخبي مصر وكينيا، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، خلال المواجهة المقامة حاليًا على ملعب "برج العرب"، وما زال التعادل السلبي بين الفريقين عنوان اللقاء.

وتبادل لاعبي المنتخبين السيطرة على وسط الميدان، ولم ينجح المنتخب المصري في تهديد مرمى كينيا بأي فرصة خطيرة من شأنها أن تضعه في المقدمة.

وفي الدقيقة 18، سدد محمد مجدي أفشة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة مرمى المنتخب الكيني.

وفي الدقيقة 22، أنقذ محمد الشناوي المنتخب الوطني من هدف محقق من أيوب تيمبي، لاعب كينيا الذي تمكن من اختراق دفاع المنتخب المصري مراوغا أحمد حجازي، لينفرد تماما بالمرمى وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة 23، سدد ميشيل أولونجا مهاجم المنتخب الكيني، تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء مرت بسلام على مرمى الفراعنة.

وفي الدقيقة 24، تلقى محمود كهربا تمريرة ساحرة داخل منطقة جزاء كينيا وسددها ضعيفة في يد حارس مرمى الفريق الخصم.

يذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة السابعة بتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات: توجو، جزر القمر، كينيا.

ويواجه المنتخب المصري منتخب جزر القمر، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 18 نوفمبر الجاري في جزر القمر.

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