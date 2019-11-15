الفراعنة الكبار يطيرون لـ"جزر القمر" في مهمة رسمية.. و"البدري" يدعم "النني" نفسيا

تغادر القاهرة، اليوم، بعثة منتخب مصر الأول فى طريقها إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة لمواجهة منتخب بلادها يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وطلب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، من كل اللاعبين الالتزام طوال الرحلة، وعدم الخروج عن التعليمات، خاصة تلك المتعلقة بالتحركات والوجود داخل فندق الإقامة داخل الدولة الأفريقية منعاً لحدوث أى مشكلات قبل لقاء الاثنين المقبل.

وعقد "البدرى" جلسة مع محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر ونادى بشكتاش التركى، لمطالبته بالتركيز والعمل على تطوير مستواه خلال الفترة المقبلة، وعدم الالتفات للانتقادات التى تؤكد أنه غير مفيد للفراعنة، وقال "البدرى" للاعب: "أنا واثق فى إمكانياتك جيداً وعليك الاجتهاد أكثر من ذلك، فأنت لاعب كبير ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوحاً أمامه والوصول للمنتخب هو أمر بالغ الصعوبة، ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق، فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخاً مع قميص منتخب بلاده".

وفى نفس السياق، حرص الجهاز الفنى على عقد جلسة خاصة أمس مع ثنائى الهجوم أحمد جمعة مهاجم المصرى وحسام حسن مهاجم سموحة ومروان حمدى مهاجم وادى دجلة، لمطالبتهم بضرورة التركيز والضغط المتواصل على المنافس واستغلال الفرص من أجل إحراز الأهداف مبكراً خلال مباراة جزر القمر، وتعهد "حسن وجمعة وحمدى" ببذل أقصى جهد ممكن فى المباراة من أجل إحراز الأهداف وتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة لمواصلة الانتصارات.

تعليمات خاصة للاعبين قبل السفرو"بركات": "المباراة على عشب طبيعى"

وخضع لاعبو منتخب مصر لجلسة استشفاء عقب مباراة كينيا على ملعب برج العرب أمس، وسيعلن "البدرى" عن القائمة النهائية التى ستسافر إلى جزر القمر، والتى تضم 23 لاعباً فقط من بين الـ25 لاعباً الذين وُجدوا فى مباراة كينيا بعد استبعاد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، لشكواه من كدمة فى كاحل القدم، وحمدى فتحى لاعب خط وسط الأهلى، لإصابته بقطع فى غضروف الركبة.

وسيطرت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بعد التأكد من خوض مباراة جزر القمر على ملعب عشب طبيعى.

من جانبه، قال محمد بركات، مدير المنتخب: "جزر القمر كان يلعب مبارياته على ملعب عشب صناعى، لكن علمنا أن مواجهتنا المقبلة أمامهم ستكون أمام ملعب جديد يغطيه العشب الطبيعى، وبالتأكيد هذا أفضل بالنسبة لنا"، وأشار "بركات" إلى أن أزمة استبعاد لاعبى بيراميدز من معسكر منتخب مصر انتهت ولا وجود حالياً للحديث عن هذا الأمر.

وأضاف "بركات": "نوجه الشكر للاعبى بيراميدز رغم استبعادهم من المعسكر الحالى للمنتخب الوطنى، فهم قيمة كبيرة ووجودهم بالتأكيد يضيف للفريق، ووجود لاعبى بيراميدز سيكون خلال المعسكرات المقبلة للمنتخب، وسينتج عن ذلك زيادة المنافسة بين اللاعبين، وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز واحد من أهم العناصر المميزة فى الفريق، وكان دائماً من اللاعبين الأساسيين مع المنتخب المصرى خلال السنوات الماضية".

واختارت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد، لرئاسة بعثة منتخب مصر فى جزر القمر، حيث اعتذر عمرو الجناينى عن المهمة لارتباطه بالاستمرار مع المنتخب الأولمبى، الذى يخوض بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة الحالية.