الأهلي يفتح خزائنه أمام "حجازي" للعودة للفريق في يناير

فتحت إدارة النادى الأهلى ملف عودة اللاعب أحمد حجازى، مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزى، للفريق الأحمر فى يناير المقبل، حيث استغل النادى وجود اللاعب مع المنتخب الوطنى فى مصر قبل مواجهة كينيا، وجدّد عليه فكرة العودة من جديد لتدعيم دفاع الفريق الذى يعانى من أزمة بسبب الإصابات التى ضربت محمود متولى وسعد سمير.

وكشف مصدر وضع الأهلى مغريات مادية كبيرة أمام "حجازى" للموافقة على العودة، مع السماح له بوضع الشروط التى يرى أنها مناسبة له فى العقد بين الطرفين، وأهمها السماح له بالاحتراف الخارجى فى أى لحظة يطلبها بعد انضمامه للفريق، ولم يرد "حجازى" على العرض وطلب مهلة للتفكير، ودراسة موقفه والعروض التى أمامه خلال يناير المقبل.

فى سياق آخر، يفكر السويسرى فى الاستعانة بأحد الثنائى أحمد فتحى أو رامى ربيعة، للعب فى مركز الوسط المدافع "الديفندر" خلال الفترة المقبلة، لتعويض غياب حمدى فتحى الذى تعرض لإصابة بقطع فى غضروف الركبة أثناء وجوده مع المنتخب الوطنى.

وينتظر المدير الفنى السويسرى عودة الثنائى عقب انتهاء مباراتى المنتخب لتجربتهما فى هذا المركز كحل مؤقت لتعويض غياب حمدى فتحى، ولإيجاد بديل للثنائى عمرو السولية وأليو ديانج فى حالة تعرضهما للإصابة.

الفريق يواجه الاتصالات ودياً الثلاثاء.. ومركز جديد لـ"فتحى وربيعة" فى تشكيلة "فايلر"

فى سياق آخر، استقر الجهاز الفنى للفريق على مواجهة فريق الاتصالات ودياً الثلاثاء المقبل، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم 29 من الشهر ذاته فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل، بعد التدريبات المكثفة التى شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الإعداد الأولى فى معسكر الإمارات، والثانية بعد استئناف التدريبات مساء الاثنين الماضى عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون.

فى نفس السياق، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أن النادى لم يتلق أية مكاتبات رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن إجراء أى تعديل على موعد مباراة النجم الساحلى التونسى الافتتاحية فى مشوار دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وأوضح "عبدالحفيظ" أن موعد المباراة وفقاً للمكاتبة الرسمية التى وصلت النادى محدد لها يوم 29 نوفمبر على استاد رادس فى العاصمة التونسية، مؤكداً أن الأهلى يتعامل فقط مع المكاتبات الرسمية التى تصله.

وأعلن الجهاز الفنى للفريق جاهزية قائد الفريق، حسام عاشور، بعد مشاركته فى مران الفريق الجماعى كاملاً أمس الأول، الأربعاء، بعد انتهائه من فترة التأهيل التى خضع لها طوال الفترة الماضية، ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة والتى يستهلها الفريق بمواجهة الجونة فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، فيما يؤدى وليد سليمان، لاعب الفريق، برنامجاً تأهيلياً لمدة 48 ساعة، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يعانى من كدمة خفيفة فى القدم أبعدته عن تدريبات الكرة خلال التدريبات الأخيرة.