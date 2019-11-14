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منتخب مصر الأولمبي يصعد للمربع الذهبي بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الكاميرون

09:51 م | الخميس 14 نوفمبر 2019
كتب: محمد خيري
منتخب مصر الأولمبي يصعد للمربع الذهبي بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الكاميرون

المنتخب الوطني بعد الفوز على الكاميرون

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نجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره الكاميروني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على استاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

بدأ المنتخب الأولمبي المصري المواجهة بهجوم ضاغط، لإدراك الفوز وتحقيق الـ3 نقاط، وشهدت الدقيقة الخامسة أخطر فرصة للفراعنة بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق إمام عاشور، لكنها لم تجد أي لاعب ومرت بجوار القائم، وبعدها واصل المنتخب الأولمبي الهجوم، مع تراجع واضح للمنتخب الكاميروني واعتماده على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 27، أحرز مصطفى محمد الهدف الأول بعد هجمة منظمة للمنتخب المصري أنهاها كريم العراقي من الجبهة اليمنى بعرضية متقنة بشكل رائع إلى داخل منطقة الجزاء، حيث المنطلق مصطفي محمد الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

وقبل انتهاء الشوط نجح المنتخب الكاميروني في إدراك هدف التعادل عن طريق، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، بعد ركلة ركنية على يسار مرمى مصر نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بجسد أحمد فتوح وسكنت شباك المنتخب المصري عن طريق الخطأ.

بدأ المنتخب الأولمبي المصري الشوط الثاني بقوة، وشهدت الدقيقة 49 ركلة حرة مباشرة للمنتخب المصري على يسار منطقة جزاء الكاميرون، نفذها عبدالرحمن مجدي بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع بشكل مبكر من على القائم الأول للمرمى.

    

وشهدت الدقيقة 52 الهدف الثاني للفراعنة عن طريق المهاجم مصطفى محمد، بعد ركنية على يسار مرمى الكاميرون نفذت بتمريرة قصيرة لإمام عاشور، الذي أرسل تمريرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها المهاجم برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 9 نقاط، ويتأهل للمربع الذهبي متصدرا للمجموعة، ويحتاج للفوز في مباراة قبل النهائي للتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020.

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