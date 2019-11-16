«جيرالدو» يطلب الرحيل من الأهلى للعب فى البرازيل مجاناً

الجهاز الفنى يبحث عن مهاجم أجنبى.. «فايلر» يركز على تجهيز لاعبيه نفسياً.. والنادى يدرس سفر «متولى» إلى ألمانيا

رفع الأنجولى جيرالدو دا كوستا، جناح فريق الأهلى، الحرج عن إدارة النادى وجهاز الكرة، وطلب الرحيل عن الفريق فى يناير لشعوره برغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فى عدم وجوده مع الفريق، وعدم حاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة.

ويبحث النادى حالياً عن عرض لرحيل اللاعب، والاستفادة من بيعه مادياً فى الوقت الذى أكد فيه «جيرالدو» امتلاكه عرضاً برازيلياً، ولكن بشرط الانتقال مجاناً، ووقتها لن يكون أمام اللاعب سوى التنازل عن قيمة السنوات المتبقية من عقده مع النادى، وفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى.

وفور رحيل «جيرالدو» سيبدأ الجهاز الفنى فى البحث عن لاعب أجنبى جديد كرأس حربة سوبر، للتعاقد معه بدلاً من الأنجولى، خاصة أنه بات من الصعب الاستغناء عن أحد الثلاثى على معلول وديانج وأجايى للحاجة إلى خدماتهم، إلى جانب أزارو الذى يحاول الجهاز الفنى دفعه فى المباريات لتسويقه خلال الفترة المقبلة من أجل بيعه فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويواصل الفريق الكروى تدريباته اليوم السبت، للتحضير للمرحلة المقبلة التى يخوض خلالها الفريق الكثير من التحديات محلياً وأفريقياً، وذلك عقب الراحة التى منحها المدير الفنى للاعبين أمس الجمعة.

وحرص الجهاز الفنى على تخفيف الحمل البدنى عن اللاعبين، فى غياب اللاعبين الدوليين، حيث عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الخميس الماضى، تم الاتفاق على تخفيف الحمل البدنى على اللاعبين والنزول بالمعدلات خشية من الإصابات، وذلك بناءً على تقرير مخطط الأحمال، حيث جاء المران ترفيهياً وفقرة كرة طائرة.

فايلر يسعى لتجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا

ويسعى «فايلر» لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً مع التركيز على الجانب النفسى والمعنوى خلال مرحلة التوقف التى تشهد التحضير لاستكمال منافسات الدورى العام ومواجهة النجم الساحلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وينتظر أن ينضم المالى أليو ديانج، إلى تدريبات الفريق خلال الساعات المقبلة بناءً على قرار الجهاز الفنى، بعد خروج منتخب بلاده الأولمبى من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر حتى 22 من الشهر الجارى، وذلك لتجهيزه للمرحلة المقبلة بعد إصابة حمدى فتحى بقطع فى غضروف الركبة.

فى سياق مختلف، طلب السويسرى رينيه فايلر، من معاونيه تقريراً خاصاً عن مواجهات الفريق مع الأندية التونسية خلال السنوات الأخيرة، وطبيعة المنافسة بين الفريقين، وشدد المدير الفنى على أهمية معرفة طبيعة الأجواء فى المباريات مع الأندية التونسية، وذلك لتسهيل مهمة الفريق، والتعرف على كل الأمور قبل خوض المباراة المقرر إقامتها فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى.

فى سياق آخر، يدرس الجهاز الفنى سفر محمود متولى، مدافع الفريق، إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، للعرض على أحد الأطباء هناك، وللخضوع لفحص طبى على العضلة الخلفية، للاطمئنان بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بمزق فى العضلة الخلفية، ويحسم جهاز الكرة اليوم أو غداً الموقف النهائى من سفر اللاعب، خاصة بعد أن تلقى الجهاز الطبى توصية بسفر اللاعب للاطمئنان بشكل أكبر، خشية حدوث انتكاسة للاعب، وأن تتسبب فى تأخر عودته للملاعب مرة أخرى.