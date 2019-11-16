أحمد سليمان يعلن نيته الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، نيته الترشح إلى انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه اتخذ قراره بالترشح على منصب رئاسة النادي، متمنيًا العودة للعمل داخل نادي الزمالك مجددًا.

وأوضح أن موقف عضويته داخل الزمالك هو ما قد يعطل ترشحه بالانتخابات المقبلة، قائلًا: "قررت خوض الانتخابات المقبلة، لكن علي أن أعلم موقف عضويتي داخل نادي الزمالك، وهل تم شطبها أم لا".

وأضاف: "أحب العمل التطوعي داخل نادي الزمالك، وسعيد بمساهمتي في تكوين الفريق الذي حصد ثنائية الدوري وكأس مصر عام 2014، حيث كنت عضو مجلس إدارة، آنذاك".

سليمان يشيد بمصطفى محمد وينتقد صفقة "بو طيب"

وفي سياق آخر، أشاد أحمد سليمان بمصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك والمنتخب الأولمبي، مؤكدًا امتلاكه إمكانيات كبيرة تؤهله لقيادة هجوم الأبيض خلال السنوات المقبلة.

ويتصدر مصطفى محمد جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف خلال 3 مباريات خاضها حتى الآن بالمسابقة.

وأشاد سليمان بقرار مجلس إدارة الزمالك باستعادة اللاعب مطلع الموسم الجاري، وعدم خروجه للإعارة مرة أخرى، مؤكدًا أنه يمكنه شغل المركز الأساسي للفريق.

وتابع: "من غير المنطقي التعاقد مع المغربي خالد بو طيب، في حين أن الزمالك يملك لاعب مثل مصطفى محمد".