إيهاب الخطيب: بيراميدز ونادي سعودي يسعيان لضم كهربا.. واللاعب ينتظر قرار فايلر

كشف إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن"، أن نادي بيراميدز دخل في سباق التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، مشيرا إلى أن هناك عرضا سعوديا مقدم للاعب للانتقال إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حاليا.

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبدالهادي في برنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن محمود عبدالمنعم كهربا أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي في كل التفاصيل سواء بشأن المبلغ المالي أو مدة التعاقد، ويتبقى فقط موافقة المدير الفني رينيه فايلر.

الأهلي يحتاج لضم مركزين في الوقت الحالي

وتابع: "الأهلي يحتاج لدعم مركزين فقط، المقعد الأول محجوز والأهلي اقترب من الانتهاء منه وهو التعاقد مع مهاجم، والمقعد الثاني الأهلي كان عاوز مساك، ودلوقتي عنده مشكلة في نص الملعب، وعنده رمضان صبحي ممكن يكون مش موجود الموسم الجاي".

وأردف أنه من الممكن تأجيل التعاقد مع كهربا من يناير المقبل إلى بداية الموسم المقبل، مؤكدا أن كل ذلك في يد المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر.

وأوضح أن كهربا يرغب في الانتقال إلى صفوف الأهلي وينتظر قرار فايلر فقط، متابعا: "كهربا في التفاوض على ذمة الأهلي، في اللعب على ذمة أفيش البرتغالي، ووجوده في منتخب مصر بداية له".