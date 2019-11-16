أحدث الأخبار

أخر الأخبار

فان دايك: لا أستطيع القول أن هذا عام ليفربول.. الموسم ما زال طويلا

بعد اهتمام ليفربول باللاعب.. مانشستر يونايتد يُعجل بضم سانشو

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع "موهبة تشيلسي".. وبيريز يراقب اللاعب

الزمالك يعدل عقد «البلدوزر» لحمايته من السماسرة ووكلاء اللاعبين

إيهاب الخطيب: بيراميدز ونادي سعودي يسعيان لضم كهربا.. واللاعب ينتظر قرار فايلر

05:01 ص | السبت 16 نوفمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
إيهاب الخطيب: بيراميدز ونادي سعودي يسعيان لضم كهربا.. واللاعب ينتظر قرار فايلر

إيهاب الخطيب مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة الوطن

أخبار متعلقة

كشف إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن"، أن نادي بيراميدز دخل في سباق التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، مشيرا إلى أن هناك عرضا سعوديا مقدم للاعب للانتقال إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حاليا.

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبدالهادي في برنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن محمود عبدالمنعم كهربا أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي في كل التفاصيل سواء بشأن المبلغ المالي أو مدة التعاقد، ويتبقى فقط موافقة المدير الفني رينيه فايلر. 

الأهلي يحتاج لضم مركزين في الوقت الحالي 

وتابع: "الأهلي يحتاج لدعم مركزين فقط، المقعد الأول محجوز والأهلي اقترب من الانتهاء منه وهو التعاقد مع مهاجم، والمقعد الثاني الأهلي كان عاوز مساك، ودلوقتي عنده مشكلة في نص الملعب، وعنده رمضان صبحي ممكن يكون مش موجود الموسم الجاي". 

وأردف أنه من الممكن تأجيل التعاقد مع كهربا من يناير المقبل إلى بداية الموسم المقبل، مؤكدا أن كل ذلك في يد المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر. 

وأوضح أن كهربا يرغب في الانتقال إلى صفوف الأهلي وينتظر قرار فايلر فقط، متابعا: "كهربا في التفاوض على ذمة الأهلي، في اللعب على ذمة أفيش البرتغالي، ووجوده في منتخب مصر بداية له". 

أخبار قد تعجبك

الأهلي يفتح خزائنه أمام "حجازي" للعودة للفريق في يناير

استطلاع رأى

  • قبرص

    قبرص

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • اسكتلندا

    اسكتلندا

  • سلوفينيا

    سلوفينيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • لاتفيا

    لاتفيا

  • سان مارينو

    سان مارينو

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كازاخستان

    كازاخستان

  • أذربيجان

    أذربيجان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ويلز

    ويلز

  • روسيا

    روسيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • بلجيكا

    بلجيكا

  • النمسا

    النمسا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • مقدونيا

    مقدونيا

  • كرواتيا

    كرواتيا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • سلوفاكيا

    سلوفاكيا

  • إسرائيل

    إسرائيل

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • بولندا

    بولندا

  • إيرلندا الشمالية

    إيرلندا الشمالية

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • هولندا

    هولندا

  • ألمانيا

    ألمانيا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • روسيا البيضاء

    روسيا البيضاء

  • مدغشقر

    مدغشقر

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • إثيوبيا

    إثيوبيا

  • كوت ديفوار

    كوت ديفوار

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • النيجر

    النيجر

  • حتا

    حتا

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الشارقة

    الشارقة

  • الظفراء

    الظفراء

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • العين

    العين

  • الوصل

    الوصل

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • بني ياس

    بني ياس

الأكثر قراءة

إصابة مهاجم منتخب مصر واستبعاده عن مواجهة جزر القمر

"مفيش ملعب".. "كاف" يفجر مفاجأة بعد رفض تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

خاص.. أزمة بين محمود علاء وأمير مرتضى: "3 مليون مش كفاية"
الزمالك يعرض "بوطيب" للبيع.. واتجاه لقيد "معروف" بدلا منه