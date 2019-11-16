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خاص.. الزمالك يكشف حقيقة عرض ريال مدريد لضم مصطفى محمد

12:09 م | السبت 16 نوفمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
خاص.. الزمالك يكشف حقيقة عرض ريال مدريد لضم مصطفى محمد

مصطفى محمد

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كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك حقيقة ما تردد عن أن نادي ريال مدريد الإسباني، يراقب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر بعد تألقه في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وقال المصدر، لـ"الوطن سبورت"، إن هناك بالفعل عددًا من الكشافين لمتابعة البطولة لتسويق اللاعبين لأندية أوروبية وعلى رأسهم أندرلخت البلجيكي، وإن ما تردد عن مراقبة ريال مدريد للاعب أمر غير صحيح.

كانت لجنة التسويق في الزمالك، أكدت مؤخرا أن النادي لم تصله أي عروض رسمية لرحيل مصطفى محمد ، وكل ما يُثار في هذا الأمر يجرى تداوله في وسائل الإعلام فقط.

ونجح مصطفى محمد، مهاجم القلعة البيضاء، في إحراز 6 أهداف مع الزمالك هذا الموسم في بطولات كأس مصر والدوري العام ودوري أبطال أفريقيا، وشارك في 11 مباراة، كما أنه يعد هداف البطولة الأفريقية حتى الآن برصيد 4 أهداف.

في الوقت ذاته قررت إدارة الزمالك تعديل عقد اللاعب من 600 ألف جنيه ليصبح 8 ملايين جنيه في الموسم، حيث جرى إبلاغه بهذا القرار خلال وجوده في معسكر الفراعنة، الحالي من أجل تحصينه من العروض المقدمة له من الخارج، حيث تحدث أحد الوكلاء الإسبانيين الموجودين حاليا في البطولة مع اللاعب، ورغبته في جلب عرض مميز له من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، خلال فترة الانتقالات، وستعقد جلسة معه فور العودة من صفوف المنتخب الأوليمبي من أجل توقيع العقد الجديد وتعديله ماديا.

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